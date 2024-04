Σίδνεϊ: Δυσκολευόταν να συνάψει σχέσεις με γυναίκες, λένε οι γονείς του 40χρονου δράστη

O 40χρονος Τζόελ Κάουτσι, επιτέθηκε με μαχαίρι σε ανθρώπους που έκαναν ανυποψίαστοι τα ψώνια τους το απόγευμα του Σαββάτου, σε εμπορικό κέντρο στο παραθαλάσσιο προάστιο Μπόντι Τζάνκσον του Σίδνεϊ.

Έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, εκ των οποίων οι πέντε ήταν γυναίκες ενώ ο ίδιος έπεσε νεκρός από τα πυρά μιας γυναίκας αστυνομικού, που τον καταδίωξε και κατόρθωσε να τον ακινητοποιήσει.

Μετά την τραγωδία που συγκλόνισε την Αυστραλία οι γονείς του δράστη παραδέχτηκαν πως ο γιος τους «ήταν ένα τέρας». Η Μισελ και ο Άντριου Κάουτσι δήλωσαν πως ο γιος τους μισούσε τις γυναίκες και ήταν απογοητευμένος επειδή δεν μπορούσε να βρει κορίτσι.

«Τον αγαπούσαμε τόσο πολύ», δήλωσαν οι γονείς του 40χρονου δολοφόνου και ανέφεραν πως ο γιος τους είχε διαγνωστεί με σχιζοφρένεια και ζούσε μαζί τους στην Τουγούμπα, στο νότιο Κουίνσλαντ μέχρι την ηλικία των 35 ετών.

