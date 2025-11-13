Έληξε το μεγαλύτερο shutdown στην ιστορία των ΗΠΑ

Το μεγαλύτερο shutdown στη σύγχρονη ιστορία των ΗΠΑ έληξε.

Ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε νομοσχέδιο για τη χρηματοδότηση της κυβέρνησης έως τις 30 Ιανουαρίου, τερματίζοντας ένα αδιέξοδο 43 ημερών που είχε θέσει σε κίνδυνο τις αεροπορικές μετακινήσεις και άφησε χιλιάδες ανθρώπους χωρίς μισθούς.

«Σήμερα στέλνουμε το σαφές μήνυμα ότι δεν υποχωρούμε ποτέ σε εκβιασμούς», είπε, απευθυνόμενος στους Δημοκρατικούς αντιπάλους του, προτού υπογράψει το κείμενο στο Οβάλ Γραφείο.

Στα τέλη Σεπτεμβρίου όταν η Βουλή των Αντιπροσώπων, υπό την ηγεσία του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, ψήφισε μέτρο που θα διατηρούσε την κυβέρνηση σε λειτουργία μέχρι τις 21 Νοεμβρίου. Ωστόσο, το νομοσχέδιο δεν κατάφερε να περάσει από τη Γερουσία, καθώς οι περισσότεροι Δημοκρατικοί πίεσαν για παράταση των φορολογικών πιστώσεων για την ασφάλιση υγείας που έληγαν.

Οι Ρεπουμπλικανοί της Γερουσίας δεν κατάφεραν να συγκεντρώσουν την απαραίτητη υποστήριξη μέχρι τη Δευτέρα, όταν μια ομάδα Δημοκρατικών άλλαξε στάση και ψήφισε την επαναλειτουργία της κυβέρνησης μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου, με αντάλλαγμα μια ξεχωριστή ψηφοφορία της Γερουσίας για τις πιστώσεις ασφάλισης υγείας. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε το νομοσχέδιο δύο ημέρες αργότερα, επίσης με την υποστήριξη ορισμένων Δημοκρατικών, και το έστειλε στο γραφείο του Τραμπ, που μιλώντας για μια «θριαμβευτική έξοδο από το ατελείωτο μπραντεφέρ», καταφέρθηκε εναντίον των «εξτρεμιστών του άλλου κόμματος», οι οποίοι παρέλυσαν -για τον ίδιο- τον κρατικό μηχανισμό για «λόγους καθαρά πολιτικάντικους».

Οι υπηρεσίες του στον Λευκό Οίκο είχαν αναγγείλει ήδη πριν από την ψηφοφορία στη Βουλή των Αντιπροσώπων ότι ο πρόεδρος Τραμπ θα υπέγραφε το κείμενο αμέσως μετά την έγκρισή του, για να τερματιστεί το «καταστροφικό» shutdown 43 ημερών, που προκάλεσε σωρεία προβλημάτων σε τομείς της αμερικανικής οικονομίας.

Νωρίτερα εχθές, μετά την υιοθέτησή του από τη Γερουσία τη Δευτέρα, η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε το σχέδιο νόμου με 222 ψήφους υπέρ έναντι 209 κατά. Μόλις έξι μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας των Δημοκρατικών συντάχθηκαν με την πλειοψηφία της προεδρικής παράταξης, ενώ από την άλλη δυο Ρεπουμπλικάνοι καταψήφισαν το κείμενο.

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος της κάτω Βουλής, Μάικ Τζόνσον, δήλωσε ικανοποιημένος με το τέλος του «μακρού εθνικού εφιάλτη» και εξαπέλυε επίθεση για τη στάση των Δημοκρατικών «ευθύνονται» για το αδιέξοδο των έξι εβδομάδων.

«Ήξεραν πως αυτό θα προκαλούσε δεινά και το έκαναν παρ’ όλα αυτά. Ο ελιγμός στο σύνολό του ήταν ανώφελος, ήταν άδικος, ήταν απάνθρωπος», δήλωσε.

Σαράντα και πλέον ημέρες δημοσιονομικής παράλυσης, ολιγάριθμοι Δημοκρατικοί γερουσιαστές υποχώρησαν τη Δευτέρα, δίνοντας μαζί με Ρεπουμπλικάνους συναδέλφους τους το πράσινο φως για το νόμο που αίρει το αδιέξοδο, παρατείνοντας τον υπό εκτέλεση προϋπολογισμό ως τα τέλη Ιανουαρίου.

Το κείμενο, ωστόσο, είναι αόριστο ως προς την παράταση των επιδοτήσεων για το «Obamacare», πρόγραμμα ενισχύσεων της υγειονομικής ασφάλισης και περίθαλψης για τα νοικοκυριά με χαμηλότερα έσοδα, προς αγανάκτηση πολλών Δημοκρατικών αιρετών.

Μια από τις λιγοστές παραχωρήσεις στην αντιπολίτευση είναι πως το σχέδιο νόμου προβλέπει την επανένταξη στις υπηρεσίες τους των ομοσπονδιακών δημοσίων λειτουργών που απολύθηκαν από την έναρξη του shutdown, την 1η Οκτωβρίου.

Προβλέπει επίσης, κεφάλαια για το SNAP, πρόγραμμα επισιτιστικής βοήθειας, ως τον Σεπτέμβριο, αποτρέποντας έτσι τον κίνδυνο η αρωγή αυτή, από την οποία ωφελούνται πάνω από 42 εκατομμύρια Αμερικανοί, να παγώσει σε περίπτωση που ενσκήψει νέα δημοσιονομική παράλυση στα τέλη Ιανουαρίου, όπως συνέβη τις προηγούμενες 43 ημέρες.

Σύμφωνα με τους κανόνες της άνω Βουλής, απαιτούνταν 8 ψήφοι της Αντιπολίτευσης για την υιοθέτηση του κειμένου. Τα οκτώ μέλη των Δημοκρατικών αυτά έγιναν στόχος ρητορικών κεραυνών από την παράταξη, που κατήγγειλε τις παραχωρήσεις και τις ψευδείς υποσχέσεις της άλλης πλευράς.

«Να οργανωθεί σύντομα ψηφοφορία για το "Obamacare"»

Χαρακτηριστική ήταν η αντίδραση μέσω X του Γκάβιν Νιούσομ, που επέκρινε την «συνθηκολόγηση» και την «προδοσία» των Αμερικανών εργαζομένων.

Άλλοι Δημοκρατικοί διερωτήθηκαν για ποιον λόγο οι οκτώ γερουσιαστές υποχώρησαν μόλις μερικές ημέρες μετά τις μεγάλες νίκες υποψηφίων του κόμματος σε σημαντικές τοπικές εκλογικές αναμετρήσεις, που δικαίωσαν κατ’ αυτούς τη στάση τους στο Κογκρέσο.

Ο επικεφαλής της μειοψηφίας των Δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων, Χακίμ Τζέφρις, παρότρυνε για ακόμη μια φορά εχθές το βράδυ τους Ρεπουμπλικάνους να τηρήσουν την υπόσχεσή τους να οργανώσουν σύντομα ψηφοφορία για το «Obamacare».

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Shutdown στις ΗΠΑ: Γιατί το πρόβλημα με τις πτήσεις μπορεί να γίνει χειρότερο αυτήν την εβδομάδα

«Εκτιμάμε ότι οι Αμερικανοί της εργατικής τάξης, οι Αμερικανοί της μεσαίας τάξης κι οι απλοί Αμερικανοί αξίζουν το ίδιο επίπεδο σιγουριάς που οι ρεπουμπλικάνοι προσφέρουν πάντα στους πλούσιους, στους πιο εύπορους, στους δωρητές τους με βαθιές τσέπες», σφυροκόπησε στην ομιλία του στο ημικύκλιο.

«Δεν είναι πολύ αργά» για την παράταση των χρηματοδοτήσεων, επέμεινε.

Το ζήτημα βρίσκεται στην καρδιά των διαφωνιών που προκάλεσαν το shutdown. Αν δεν παραταθούν οι φοροαπαλλαγές και οι επιδοτήσεις του προγράμματος, το κόστος της ασφάλισης υγείας θα υπερδιπλασιαστεί το 2026 για 24 εκατομμύρια Αμερικανούς που βασίζονται στο «Obamacare», κατά υπολογισμούς του KFF, κέντρου μελετών ειδικευμένου σε ζητήματα ασφάλισης υγείας.

Από την 1η Οκτωβρίου, πάνω από ένα εκατομμύριο δημόσιοι λειτουργοί έμειναν απλήρωτοι. Η καταβολή επιδομάτων και άλλων ενισχύσεων αντιμετώπισε τεράστια προβλήματα, ενώ χιλιάδες πτήσεις ακυρώθηκαν ή καθυστέρησαν τις τελευταίες ημέρες εξαιτίας των ελλείψεων ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, αφού αρκετοί προτίμησαν να απουσιάσουν αντί να εργαστούν αμισθί.

Με πληροφορίες από CBS, ΑΠΕ-ΜΠΕ