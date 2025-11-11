ΔΙΕΘΝΗ
Χάος στα αεροδρόμια των ΗΠΑ: Πάνω από 1.200 πτήσεις ακυρώθηκαν την Τρίτη λόγω Shutdown

Έχουν ήδη ακυρωθεί σχεδόν 800 πτήσεις για την Τετάρτη, καθώς ο πρόεδρος Τραμπ καλεί τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας να «επιστρέψουν άμεσα στη δουλειά»

LifO Newsroom
Χάος στα αεροδρόμια των ΗΠΑ: Πάνω από 1.200 πτήσεις ακυρώθηκαν την Τρίτη λόγω Shutdown
Φωτ: EPA
Πάνω από 1.200 πτήσεις ακυρώθηκαν την Τρίτη σε ολόκληρες τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) συνεχίζει να περιορίζει τη χωρητικότητα σε 40 μεγάλα αεροδρόμια εν μέσω της παρατεταμένης αναστολής λειτουργίας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης (Shutdown).

Σύμφωνα με τα στοιχεία της FlightAware, 1.201 πτήσεις ακυρώθηκαν και άλλες 1.528 καθυστέρησαν την Τρίτη, ενώ έχουν ήδη ακυρωθεί σχεδόν 800 πτήσεις για την Τετάρτη. Οι καθυστερήσεις επιδεινώθηκαν από τις σφοδρές χιονοπτώσεις που πλήττουν μεγάλο μέρος της χώρας.

Το αεροδρόμιο Ο’Χερ του Σικάγο κατέγραψε τις περισσότερες ακυρώσεις, με περισσότερες από 60 πτήσεις να ματαιώνονται πριν από τις 5 το πρωί της Τρίτης, ενώ την προηγούμενη ημέρα είχαν ακυρωθεί πάνω από 300 λόγω χιονιού.

Εμπλοκή του Τραμπ με απειλές και «μπόνους»

Τη Δευτέρα, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας να «επιστρέψουν άμεσα στη δουλειά», απειλώντας με περικοπές όσους δεν το πράξουν. Η τοποθέτησή του προκάλεσε αντιδράσεις, καθώς οι ελεγκτές ανήκουν ήδη στο προσωπικό «πρώτης γραμμής» που υποχρεούται να εργάζεται χωρίς αποδοχές λόγω του κυβερνητικού λουκέτου. Παράλληλα, ο Τραμπ ανέφερε ότι εξετάζει την καταβολή μπόνους 10.000 δολαρίων σε όσους συνέχισαν να εργάζονται κανονικά, χωρίς όμως να διευκρινίσει πώς θα υλοποιηθεί ένα τέτοιο μέτρο.

Ο πρόεδρος της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας, Νικ Ντάνιελς, απάντησε ότι οι εργαζόμενοι «δεν πρέπει να γίνονται πιόνια πολιτικών αντιπαραθέσεων». «Οι ελεγκτές συνέχισαν να εργάζονται καθ’ όλη τη διάρκεια της μεγαλύτερης διακοπής λειτουργίας στην ιστορία των ΗΠΑ και αξίζουν αναγνώριση, όχι απειλές», δήλωσε.

Με πληροφορίες από ABC 


 

