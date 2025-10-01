Shutdown: Επισήμως σε αναστολή λειτουργίας η κυβέρνηση των ΗΠΑ - Το πιθανό κόστος, η προϊστορία και οι αλληλοκατηγορίες

Μόλις το ρολόι χτύπησε μεσάνυχτα Τετάρτης στην Ουάσιγκτον, η αναστολή λειτουργίας (shutdown) της ομοσπονδιακής κυβέρνησης των ΗΠΑ τέθηκε επισήμως σε ισχύ.

H επίσημη μετάβαση σε καθεστώς shutdown πιθανότατα θα αφήσει εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους σε άδεια άνευ αποδοχών και θα διακόψει πολλά κυβερνητικά προγράμματα και υπηρεσίες.

Η αναστολή λειτουργίας έρχεται λίγες ώρες μετά την αποτυχία της Γερουσίας, που ελέγχεται από τους Ρεπουμπλικάνους, να ψηφίσει το νομοσχέδιο για τις κυβερνητικές δαπάνες.

Πρόκειται για την πρώτη αναστολή λειτουργίας της κυβέρνησης από το 2018 και θα έχει ως αποτέλεσμα οι μη απαραίτητοι εργαζόμενοι να τεθούν σε άδεια άνευ αποδοχών.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Ο Λευκός Οίκος σε αδιέξοδο – Πλησιάζει το shutdown της κυβέρνησης των ΗΠΑ

Πόσο είχαν διαρκέσει τα προηγούμενα shutdown

Οι διακοπές λειτουργίας της κυβέρνησης στις ΗΠΑ γίνονται όλο και πιο συχνές, με την πρώτη προεδρική θητεία του Ντόναλντ Τραμπ να έχει δει τρεις τέτοιες περιπτώσεις. Αυτές περιλάμβαναν τη μακρύτερη διακοπή λειτουργίας στην αμερικανική ιστορία, που διήρκεσε 35 ημέρες.

Πριν από τον Τραμπ, ο Μπιλ Κλίντον κατείχε το προηγούμενο ρεκόρ, με ένα κλείσιμο 21 ημερών το 1995 προς το τέλος της πρώτης θητείας του ως προέδρου. Οι Ρεπουμπλικανοί είχαν κερδίσει τον έλεγχο τόσο της Βουλής όσο και της Γερουσίας στα μισά της πρώτης θητείας του Κλίντον και ήθελαν να περάσουν έναν προϋπολογισμό που, μεταξύ άλλων, περιόριζε τις δαπάνες για το Medicare.

Ομοίως, ο Μπαράκ Ομπάμα υπέστη ένα κλείσιμο διάρκειας 16 ημερών το 2013 λόγω της προτεινόμενης νομοθεσίας για την υγειονομική περίθαλψη του τότε προέδρου.

Ο Ρόναλντ Ρέιγκαν, ένας Ρεπουμπλικανός πρόεδρος, επέβλεψε τα περισσότερα κλεισίματα κατά τη διάρκεια της προεδρίας του, με οκτώ να καταγράφονται κατά τη διάρκεια των δύο θητειών του στη δεκαετία του 1980. Ωστόσο, όλα αυτά ήταν σχετικά σύντομα, με το μακρύτερο κενό χρηματοδότησης να διαρκεί μόλις τρεις ημέρες.

Στα 400 εκατ. δολάρια το συνολικό κόστος του shutdown

Μια επιστολή που εκδόθηκε από τον διευθυντή του γραφείου προϋπολογισμού του Κογκρέσου πριν από το κλείσιμο έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις πιθανές οικονομικές επιπτώσεις. Στην επιστολή του Phillip Swagel, το γραφείο εκτιμά ότι 750.000 ομοσπονδιακοί υπάλληλοι θα μπορούσαν να τεθούν σε διαθεσιμότητα κάθε μέρα, με συνολικό ημερήσιο κόστος περίπου 400 εκατομμύρια δολάρια (297 εκατομμύρια λίρες).

Προσθέτει ότι ο προβλεπόμενος αριθμός των υπαλλήλων που θα τεθούν σε διαθεσιμότητα θα μπορούσε να ποικίλλει καθημερινά, καθώς ορισμένες υπηρεσίες ενδέχεται να θέσουν σε διαθεσιμότητα περισσότερους υπαλλήλους όσο περισσότερο διαρκεί το κλείσιμο, ενώ άλλες ενδέχεται να επαναφέρουν ορισμένους υπαλλήλους που είχαν αρχικά τεθεί σε διαθεσιμότητα.

Τα μέλη του Κογκρέσου θα συνεχίσουν να αμείβονται, καθώς η αμοιβή τους απαιτείται από το αμερικανικό σύνταγμα, προσθέτει η επιστολή. Όσον αφορά το στρατό, οι στρατιωτικοί υποχρεούνται να εργάζονται κατά τη διάρκεια της διακοπής λειτουργίας, αλλά δεν θα αμείβονται μέχρι μετά το πέρας αυτής. «Οι επιπτώσεις της διακοπής λειτουργίας της κυβέρνησης στην επιχειρηματική δραστηριότητα είναι αβέβαιες και η έκτασή τους θα εξαρτηθεί από τη διάρκεια της διακοπής λειτουργίας και από τις αποφάσεις που θα λάβει η κυβέρνηση», προσθέτει η επιστολή.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Κίνδυνος shutdown στις ΗΠΑ: Πώς σκοπεύει να το εκμεταλλευτεί ο Τραμπ

Ρεπουμπλικανοί και Δημοκρατικοί αλληλοκατηγορούνται για το shutdown

Καθώς η διακοπή λειτουργίας των υπηρεσιών του ομοσπονδιακού κράτους των ΗΠΑ ξεκίνησε πριν από μία ώρα, τα μέλη και των δύο κομμάτων αλληλοκατηγορούνται.

Από τους Δημοκρατικούς:

Ο βουλευτής Μπιλ Φόστερ εξέδωσε δήλωση στην οποία αναφέρει ότι οι Ρεπουμπλικανοί φέρουν την ευθύνη για το κλείσιμο, δεδομένου ότι ελέγχουν τη Βουλή, τη Γερουσία και τον Λευκό Οίκο. Έγραψε ότι μέχρι να «καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», οι οικογένειες σε όλη τη χώρα θα «συνεχίσουν να πληρώνουν το τίμημα».

Ο εκπρόσωπος Τζο Μορέλ δήλωσε ότι είναι «βαθιά απογοητευμένος» και ότι το κλείσιμο είναι άμεσο αποτέλεσμα μιας «σκληρής και ανίκανης διοίκησης».

Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια Γκάβιν Νιούσομ μοιράστηκε μια φωτογραφία του Τραμπ στο γραφείο του και έγραψε στο X ότι ο πρόεδρος είναι «ένας πολύ αδύναμος άνθρωπος που δεν μπορεί καν να ανεβεί τις σκάλες».

Και από την πλευρά των Ρεπουμπλικάνων: