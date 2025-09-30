ΔΙΕΘΝΗ
Τζ.Ντ. Βανς: Νομίζω ότι οδεύουμε σε ένα shutdown

Απέτυχαν Ρεπουμπλικανοί και Δημοκρατικοί να έρθουν σε συμφωνία

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και οι Δημοκρατικοί αντίπαλοί του εμφανίστηκαν να κάνουν μικρή πρόοδο σε μία συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στον Λευκό Οίκο, με στόχο την αποτροπή της διακοπής λειτουργίας των υπηρεσιών της ομοσπονδιακής κυβέρνησης (shutdown), που θα μπορούσε να προκαλέσει προβλήματα σε ένα ευρύ πλαίσιο υπηρεσιών ακόμη και από την Τετάρτη.

Οι δύο πλευρές εξήλθαν από τη συνάντηση επιρρίπτοντας την ευθύνη η μία στην άλλη, στην περίπτωση που το Κογκρέσο αποτύχει να παρατείνει τη χρηματοδότηση της κυβέρνησης που λήγει τα μεσάνυχτα της Τρίτης (07:00 το πρωί της Τετάρτης, ώρα Ελλάδος).

“Νομίζω ότι οδεύουμε σε ένα shutdown”, δήλωσε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς.

