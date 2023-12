Σφοδρή κακοκαιρία με καταιγίδες και ανεμοστρόβιλους στο Τενεσί – 6 νεκροί

Σφοδρή κακοκαιρία με ανεμοστρόβιλους και καταιγίδες έπληξε χθες την πολιτεία του Τενεσί, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 6 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους.

Εξαιτίας της κακοκαιρίας προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές σε σπίτια, ενώ η ηλεκτροδότηση έχει διακοπεί σε περίπου 86.000 νοικοκυριά, σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο PowerOutage.us.

Οι τρεις από τους έξι θανάτους εξαιτίας της έντονης κακοκαιρίας σημειώθηκαν σε βόρειο προάστιο του Νάσβιλ ενώ οι άλλοι τρεις στο Κλάρκσβιλ, σύμφωνα με τις από τοπικές αρχές. Το γραφείο διαχείρισης εκτάκτων καταστάσεων του Νάσβιλ σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ έγραψε πως «δυστυχώς μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι υπάρχουν τρεις θάνατοι λόγω της κακοκαιρίας στο Νέσμπιτ Λέιν». Παράλληλα, δημοσιοποίησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες στις οποίες εικονίζονται ξεριζωμένα δένδρα και κατεστραμμένα σπίτια.

Moments ago, storm chaser @BrandonCopicWx captured what appears to be a tornado crossing the highway in front of him north of Nashville, Tennessee! #TNwx pic.twitter.com/97PFbyVhBM