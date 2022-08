Σέρβος επίσκοπος καλεί σε ένοπλη επίθεση κατά των ΛΟΑΤΚΙ- «Αν είχα όπλο, θα το χρησιμοποιούσα»

Επίσκοπος στη Σερβία κατά τη διάρκεια ομιλίας του σε πιστούς ενθάρρυνε ένοπλες επιθέσεις εναντίον του EuroPride που διεξάγεται φέτος στο Βελιγράδι.

Τον Σεπτέμβριο, η σερβική πρωτεύουσα θα φιλοξενήσει το EuroPride, το οποίο γιορτάζει τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας σε όλη την ήπειρο. Είναι η πρώτη φορά που θα συμβεί κάτι τέτοιο σε μια χώρα της νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Αλλά ο επίσκοπος της Σερβικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, Νικάνωρ Μπογκούνοβιτς του Μπανάτ, μια περιοχή που καλύπτει τμήματα της Σερβίας, της Ρουμανίας και της Ουγγαρίας, έχει ορκιστεί να «καταραστεί» όλους όσοι παραβρεθούν στο φεστιβάλ, που θα διαρκέσει μια εβδομάδα.

«Θα καταραστώ όλους όσοι οργανώνουν και συμμετέχουν σε κάτι τέτοιο», είπε ο Νικάνωρ σε δηλώσεις που έκανε στις 11 Αυγούστου, σύμφωνα με το Balkan Insight.

«Μπορώ να κάνω τόσα πολλά. Αν είχα ένα όπλο, θα το χρησιμοποιούσα, θα χρησιμοποιούσα αυτή τη δύναμη αν το είχα, αλλά δεν το έχω» είπε.

Πρόσθεσε ακόμα ότι οι συμμετέχοντες στο EuroPride «θα έρθουν και θα βεβηλώσουν την πόλη του Βελιγραδίου, την ιερή σερβική πόλη» ενώ σημείωσε ότι «υψώνουμε τη φωνή μας εναντίον τέτοιων (ανθρώπων)».

Ο πρόεδρος της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς δήλωσε ότι το κήρυγμα του επισκόπου είχε έναν άλλο σαφή στόχο – τη λεσβία πρωθυπουργό της χώρας, Ana Brnabić, που εξελέγη το 2017.

«Ο επίσκοπος Νικάνωρ πρόσβαλε τον εαυτό του και την εκκλησία μας, ταπείνωσε την εκκλησία μας, πολύ περισσότερο από ό,τι η Ana Brnabić ή οποιοσδήποτε άλλος», είπε στο τηλεοπτικό δίκτυο Prva TV στις 12 Αυγούστου.

Μόλις τρεις μέρες μετά τα σχόλια του επισκόπου, οι φωνές «Κάτω τα χέρια από τα παιδιά μας» και «Σταματήστε την παρέλαση της ντροπής» αυξήθηκαν στους δρόμους του Βελιγραδίου ως μέρος μιας διαμαρτυρίας κατά του EuroPride.

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν έξω από τα γραφεία του Πατριαρχείου της Σερβικής Ορθόδοξης Εκκλησίας πριν καταλήξουν στην εκκλησία του Αγίου Μάρκου. Η διαδήλωση υποστηρίχθηκε από τη Σερβική Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με δημοσιεύματα τοπικών ΜΜΕ.

Η Σερβία, μια βαθιά συντηρητική χώρα, έχει μια ιδιόρρυθμη ιστορία σχετικά με τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας. Γεγονός που φαινομενικά έρχεται σε αντίθεση με το ότι είναι ένα από τα λίγα κράτη που έχουν ανοιχτά γκέι ηγέτη.

Οι queer Σέρβοι απολαμβάνουν κάποια προστασία ενώπιον του νόμου, αλλά τα ομόφυλα ζευγάρια δεν αναγνωρίζονται νομικά και η ισότητα του γάμου παραμένει αυστηρά απαγορευμένη από το σύνταγμα.

Αν και οι εποχές που σχεδόν οι μισοί Σέρβοι θεωρούσαν ότι η ομοφυλοφιλία είναι ασθένεια έχουν περάσει προ πολλού, οι αξιωματούχοι παραμένουν νωθροί στην αντιμετώπιση της ομοφοβίας, ενώ οι θρησκευτικοί ηγέτες θεωρούν τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας μια εκφυλισμένη δυτική επιρροή.

Σχεδόν το 60% των Σέρβων της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας έχουν καταγγείλει σωματική ή συναισθηματική κακοποίηση κατά τη διάρκεια ενός χρόνου, σύμφωνα με μια έκθεση του 2020 της ομάδας ανθρωπίνων δικαιωμάτων Center for Research and Development of Society IDEAS.

Έτσι, για μια υψηλά ιστάμενη θρησκευτική προσωπικότητα, όπως ο επίσκοπος Νικάνωρ, το να καλεί τους πιστούς σε ένοπλη επίθεση δεν ήταν ακριβώς απροσδόκητο για ορισμένους ακτιβιστές.

«Είναι βαθιά ανησυχητικό να βλέπεις έναν επίσκοπο να υποκινεί ένοπλη βία κατά της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας, ωστόσο, δεν προκαλεί έκπληξη», είπε στο PinkNews ο Nik Jovčić-Sas, Βρετανο-Σέρβος ακτιβιστής.

«Η απάντηση της Σερβικής Ορθόδοξης Εκκλησίας στην queer και τρανς κοινότητα τα τελευταία 20 χρόνια ήταν μια σιωπηρή και ρητή βία».

Ο Jovčić-Sas είπε ότι το πρώτο Pride του Βελιγραδίου που έγινε ποτέ, το 2001 έγινε γνωστό ως "Крви Прајд, δηλαδή το «αιματηρό Pride», για την ακραία βία του.

Χούλιγκαν του ποδοσφαίρου ενώθηκαν με τους δεξιούς εθνικιστές για να χτυπήσουν και να λιθοβολήσουν τους συμμετέχοντες στο Pride. Η βία έληξε μόνο όταν η αστυνομία πυροβόλησε στον αέρα για να διαλύσει τα πλήθη.

Ανάλογες σκηνές επαναλήφθηκαν σχεδόν μια δεκαετία αργότερα το 2010, όταν πραγματοποιήθηκε το δεύτερο Belgrade Pride.

Τραμπούκοι διέλυσαν την πορεία, πετούσαν βόμβες μολότοφ, τούβλα, πέτρες, γυάλινα μπουκάλια και κροτίδες κατά των παρευρισκόμενων στο Pride και της αστυνομίας σε μια διαμαρτυρία που κινητοποιήθηκε από θρησκευτικούς ηγέτες.

Το Euro Pride είναι μια πανευρωπαϊκή διεθνής εκδήλωση της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας, που φιλοξενείται σε διαφορετική ευρωπαϊκή πόλη κάθε χρόνο. Αυτή τη φορά θα διεξαχθεί στο Βελιγράδι από τις 12 έως τις 18 Σεπτεμβρίου.

Ο Επίσκοπος Νικάνωρ ηγείται της επισκοπής Μπανάτ από το 2003 και έγινε γνωστός για τις προκλητικές δηλώσεις του.

Bishop Nikanor calls for an armed struggle against the LGBTIQ+ population. He cursed all those who will participate in EuroPride in September in Belgrade and even stated that he would use weapons against the participants. This is what fascism looks like. pic.twitter.com/IR78jZG6LY