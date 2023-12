Σερβία: Επιτρέπει τη διέλευση αυτοκινήτων με πινακίδες Κοσόβου

Σέρβος αξιωματούχος ανακοίνωσε ότι θα επιτραπεί να εισέρχονται στη χώρα αυτοκίνητα με πινακίδες του Κοσσυφοπεδίου.

Ο κυβερνητικός αξιωματούχος Πέταρ Πέτκοβιτς, διευθυντής του γραφείου για το Κοσσυφοπέδιο, ανακοίνωσε σύμφωνα με σερβικά μέσα ενημέρωσης, τη Δευτέρα, αργά το βράδυ, ότι η κυβέρνηση της Σερβίας έλαβε απόφαση που επιτρέπει την ελεύθερη κυκλοφορία όλων των οχημάτων από το Κοσσυφοπέδιο στο έδαφος της Σερβίας. Η απόφαση χαιρετίστηκε και από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Το να επιτραπεί η συμμετοχή στην οδική κυκλοφορία όλων των οχημάτων που έχουν καταγραφεί από τα προσωρινά θεσμικά όργανα της αυτοδιοίκησης στην Πρίστινα γίνεται αποκλειστικά για πρακτικούς λόγους, προκειμένου να διευκολυνθεί η θέση των ατόμων και να καταστεί δυνατή η ελεύθερη μετακίνησή τους», δήλωσε ο Πέτκοβιτς, επιμένοντας ότι αυτό δεν μπορεί να εκληφθεί ως αναγνώριση της ανεξαρτησίας του Κοσσυφοπεδίου. Ανακοίνωσε επίσης ότι η απόφαση θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου, αλλά δεν διευκρίνισε αν οι πινακίδες των αυτοκινήτων δεν θα καλύπτονται πλέον με αυτοκόλλητα κατά τη διέλευση των συνόρων, όπως συμβαίνει σήμερα.

Η απόφαση χαιρετίστηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο εκπρόσωπος Πέτερ Στάνο δήλωσε ότι η ΕΕ χαιρετίζει την απόφαση της Σερβίας να αναγνωρίσει επίσημα τις πινακίδες κυκλοφορίας, που εκδίδονται από το Κοσσυφοπέδιο.

Kosovo/Serbia: 🇪🇺 welcomes 🇷🇸 decision to formally recognise the Kosovo-issued RKS 🚗 license plates 👉 a positive step in the implementation of the Agreement on the Path to Normalisation, as well as past Dialogue commitments related to Freedom of Movement. 1/3