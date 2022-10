Το σελοτέιπ στην υπηρεσία των ζευγαριών για την αντιμετώπιση του ροχαλητού

Πριν τον ύπνο, ο David Gesualdi βουρτσίζει τα δόντια του και πλένει το πρόσωπό του. Στη συνέχεια κλείνει το στόμα του με σελοτέιπ για να «ευχαριστήσει» τη γυναίκα του.

Πρόκειται για μια συνήθεια που σύμφωνα με τη σύζυγο, Iris Gesualdi έχει αναζωογονήσει το γάμο του ζευγαριού μετά από ολόκληρα 50 χρόνια. «Δεν τον μισώ πια», λέει.

Ζευγάρια σε όλο τον κόσμο έχουν αρχίσει να εφαρμόζουν αυτή την περίεργη «θεραπεία» για το ροχαλητό, η οποία έγινε ευρέως γνωστή μέσω μια τηλεοπτικής εκπομπής, ενός μπεστ σέλερ βιβλίου και γενικότερα των σόσιαλ μίντια.

