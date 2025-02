Σεισμός 7,6 Ρίχτερ στην Καραϊβική – Ακυρώθηκε η προειδοποίηση για τσουνάμι

Η προειδοποίηση για τσουνάμι που εκδόθηκε για χώρες και περιοχές της Καραϊβικής Θάλασσας έπειτα από ισχυρό σεισμό 7,6 βαθμών χθες Σάββατο ακυρώθηκε περί τις 04:00 (ώρα Ελλάδας), ενώ δεν έχουν αναφερθεί θύματα ούτε υλικές ζημιές από τις αρχές κάποιας χώρας, τουλάχιστον ως αυτό το στάδιο.

Η πολύ ισχυρή σεισμική δόνηση, 7,5-7,6 βαθμών, σημειώθηκε στην καρδιά της Καραϊβικής Θάλασσας, σε σχετικά μικρό εστιακό βάθος, που κατά τις πρώτες εκτιμήσεις ήταν 10 χιλιόμετρα, σύμφωνα με το γερμανικό κέντρο έρευνας γεωεπιστημών (GFZ) και το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS). Επρόκειτο για τον ισχυρότερο σεισμό στην περιοχή από το 2021, όταν σεισμική δόνηση 7,2 βαθμών έπληξε την Αϊτή.

Το αμερικανικό κέντρο έγκαιρης προειδοποίησης για τσουνάμι (USTWS) ανέφερε πως υπήρχε κίνδυνος να πλήξει τσουνάμι αμερικανικές περιοχές, το Πουέρτο Ρίκο και τις Παρθένες Νήσους, καθώς και την Κούβα, την Ονδούρα, τις νήσους Κέιμαν και άλλες χώρες. Πάντως, μερικές ώρες αργότερα, ήρε τον συναγερμό.

Στα μέσα Νοεμβρίου, δυο ισχυροί σεισμοί καταγράφτηκαν στον θαλάσσιο χώρο ανοικτά των νότιων ακτών της Κούβας, χωρίς πάντως να αναφερθούν θύματα, ούτε να εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι.

