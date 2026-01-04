ΔΙΕΘΝΗ

ΤΩΡΑ!

Διεθνή

Βενεζουέλα: Βίντεο με τον Μαδούρο στη φυλακή του Μπρούκλιν

Μετά τη σύλληψή του, ο πρόεδρος της Βενεζουέλας μεταφέρθηκε στο Metropolitan Detention Center στο Μπρούκλιν

The LiFO team
The LiFO team
Βενεζουέλα: Βίντεο με τον Μαδούρο στη φυλακή Facebook Twitter
0

Μετά τη σύλληψή του στη Βενεζουέλα, ο Νικολάς Μαδούρο απομακρύνθηκε από το Καράκας και πλέον βρίσκεται στο κέντρο κράτησης της Νέας Υόρκης, Metropolitan Detention Center στο Μπρούκλιν.

Μετά τις επιθέσεις των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, ο πρόεδρος της χώρας και η σύζυγός του συνελήφθησαν, κατηγορούμενοι για αδικήματα που σχετίζονται με ναρκωτικά και όπλα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα «διοικούν» τη Βενεζουέλα «μέχρι να μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε μια ασφαλή, ορθή και συνετή μετάβαση».

Η Βενεζουέλα έχει κηρύξει κατάσταση εθνικής έκτακτης ανάγκης και καταγγέλλει τη «στρατιωτική επιθετικότητα» από τις ΗΠΑ.

Η στιγμή που ο Τραμπ παρακολουθεί live τη σύλληψη Μαδούρο

Στιγμιότυπα από το Μαρ-α-Λάγκο, όπου αποτυπώνεται μεταξύ άλλων ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να παρακολουθεί την επιχείρηση της Delta Forces στη Βενεζουέλα για την, όπως είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, «σύλληψη» του Νικολάς Μαδούρο, έφερε στη δημοσιότητα ο Λευκός Οίκος.

Η επιχείρηση στη Βενεζουέλα φέρει την κωδική ονομασία «Απόλυτη Αποφασιστικότητα», ενώ στις ίδιες φωτογραφίες φαίνεται -μεταξύ άλλων- ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, ο υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ, και σύμβουλοι του Αμερικανού προέδρου σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, νωρίτερα, σε τηλεφωνική του παρέμβαση στο Fox News, επιβεβαίωσε πως παρακολουθούσε «ζωντανά» την επιχείρηση για τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο, τονίζοντας μεταξύ άλλων πως ο πρόεδρος της Βενεζουέλας μεταφέρεται με σκάφος της αμερικάνικης Πολεμικής Αεροπορίας στη Νέα Υόρκη, όπου τού έχουν «απαγγελθεί κατηγορίες για διακίνηση ναρκωτικών και κατοχή πυρομαχικών».

Διεθνή

Tags

0

ΤΩΡΑ!

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΡΑΜΠ ΑΠΕΙΛΕΣ ΚΟΛΟΜΒΙΑ ΚΟΥΒΑ

Διεθνή / «Να προσέχουν»: Γιατί ο Τραμπ απειλεί Κολομβία και Κούβα μετά την επίθεση στη Βενεζουέλα

Έκκληση από τον πρόεδρο της Κούβας, προς τις χώρες της Λατινικής Αμερικής να «συσπειρωθούν» απέναντι στις ΗΠΑ - «Κούβα και Βενεζουέλα, μία σημαία! Κάτω ο ιμπεριαλισμός!»
THE LIFO TEAM
New York Times: Η επίθεση Τραμπ στη Βενεζουέλα είναι παράνομη και ωθεί τις ΗΠΑ σε διεθνή κρίση

Διεθνή / New York Times: Η επίθεση Τραμπ στη Βενεζουέλα είναι παράνομη και ωθεί τις ΗΠΑ σε διεθνή κρίση

Αν υπάρχει ένα κυρίαρχο μάθημα από τις αμερικανικές εξωτερικές υποθέσεις του περασμένου αιώνα, σύμφωνα με το δημοσίευμα, είναι ότι η προσπάθεια εκδίωξης ακόμη και του πιο αξιοθρήνητου καθεστώτος μπορεί να χειροτερέψει τα πράγματα
THE LIFO TEAM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΤΡΑΜΠ ΑΠΕΙΛΕΣ ΚΟΛΟΜΒΙΑ ΚΟΥΒΑ

Διεθνή / «Να προσέχουν»: Γιατί ο Τραμπ απειλεί Κολομβία και Κούβα μετά την επίθεση στη Βενεζουέλα

Έκκληση από τον πρόεδρο της Κούβας, προς τις χώρες της Λατινικής Αμερικής να «συσπειρωθούν» απέναντι στις ΗΠΑ - «Κούβα και Βενεζουέλα, μία σημαία! Κάτω ο ιμπεριαλισμός!»
THE LIFO TEAM
New York Times: Η επίθεση Τραμπ στη Βενεζουέλα είναι παράνομη και ωθεί τις ΗΠΑ σε διεθνή κρίση

Διεθνή / New York Times: Η επίθεση Τραμπ στη Βενεζουέλα είναι παράνομη και ωθεί τις ΗΠΑ σε διεθνή κρίση

Αν υπάρχει ένα κυρίαρχο μάθημα από τις αμερικανικές εξωτερικές υποθέσεις του περασμένου αιώνα, σύμφωνα με το δημοσίευμα, είναι ότι η προσπάθεια εκδίωξης ακόμη και του πιο αξιοθρήνητου καθεστώτος μπορεί να χειροτερέψει τα πράγματα
THE LIFO TEAM
 
 