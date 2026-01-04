ΔΙΕΘΝΗ

ΤΩΡΑ!

Διεθνή

Ελβετία: Ταυτοποιήθηκαν 16 ακόμη θύματα από τη φωτιά στο Crans-Montana

Ανάμεσά τους και ανήλικοι - Η ενημέρωση από την Αστυνομία

The LiFO team
The LiFO team
ΕΛΒΕΤΙΑ ΜΠΑΡ Facebook Twitter
Αστυνομικοί στην περιοχή όπου ξέσπασε πυρκαγιά στο μπαρ και lounge Le Constellation μετά από έκρηξη τις πρώτες πρωινές ώρες της Πρωτοχρονιάς, στο Crans-Montana της Ελβετίας, την 1η Ιανουαρίου 2026 / Φωτ: EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT
0

Η αστυνομία αναγνώρισε 16 ακόμη θύματα της πυρκαγιάς σε μπαρ στο ελβετικό χιονοδρομικό κέντρο Crans-Montana, στην Ελβετία.

Μεταξύ των θυμάτων «μια 14χρονη Ελβετή», μεταδίδει το BBC, που προσθέτει ότι «εννέα από τα θύματα ήταν κάτω των 18 ετών». Σύμφωνα με την αστυνομία, η ομάδα περιλάμβανε άτομα ελβετικής, ιταλικής, ρουμανικής, τουρκικής και γαλλικής υπηκοότητας.

Η πιθανή αιτία της πυρκαγιάς κατά τη διάρκεια των εορτασμών της Πρωτοχρονιάς στο μπαρ Le Constellation στο Crans-Montana ήταν πυροτεχνήματα σε μπουκάλια που κρατήθηκαν πολύ κοντά στην οροφή, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά ευρήματα της έρευνας.

Ελβετία: Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι ιδιοκτήτες του μπαρ

Σημαντικότερη από τις τελευταίες εξελίξεις, είναι η ανακοίνωση των αρχών, ότι «δύο διευθυντικά στελέχη του ελβετικού μπαρ βρίσκονται υπό ποινική διερεύνηση».

Κατηγορούνται για ανθρωποκτονία εξ αμελείας, σωματική βλάβη εξ αμελείας και πρόκληση πυρκαγιάς εξ αμελείας, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία της περιοχής του Βαλέ.

Σύμφωνα μεπληροφορίες της Le Parisien, ο ιδιοκτήτης του μπαρ Le Constellation, Ζακ Μορέτι, είναι γνωστός στη γαλλική Δικαιοσύνη από παλαιότερες υποθέσεις, χωρίς ωστόσο -σε αυτή τη φάση- να του έχει αποδοθεί ποινική ευθύνη για την τραγωδία. Ο Ζακ Μορέτι και η σύζυγός του Τζέσικα, Γάλλοι υπήκοοι και συνδιαχειριστές του καταστήματος, κλήθηκαν την Παρασκευή 2 Ιανουαρίου να καταθέσουν στις ελβετικές αρχές, στο πλαίσιο της προκαταρκτικής έρευνας. Όπως διευκρίνισε η Εισαγγελία του καντονιού Βαλέ, εξετάστηκαν ως πρόσωπα που καλούνται να δώσουν πληροφορίες, χωρίς να τους αποδοθεί κάποια κατηγορία.

 
 
 
Διεθνή

Tags

0

ΤΩΡΑ!

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΤΡΑΜΠ ΑΠΕΙΛΕΣ ΚΟΛΟΜΒΙΑ ΚΟΥΒΑ

Διεθνή / «Να προσέχουν»: Γιατί ο Τραμπ απειλεί Κολομβία και Κούβα μετά την επίθεση στη Βενεζουέλα

Έκκληση από τον πρόεδρο της Κούβας, προς τις χώρες της Λατινικής Αμερικής να «συσπειρωθούν» απέναντι στις ΗΠΑ - «Κούβα και Βενεζουέλα, μία σημαία! Κάτω ο ιμπεριαλισμός!»
THE LIFO TEAM
New York Times: Η επίθεση Τραμπ στη Βενεζουέλα είναι παράνομη και ωθεί τις ΗΠΑ σε διεθνή κρίση

Διεθνή / New York Times: Η επίθεση Τραμπ στη Βενεζουέλα είναι παράνομη και ωθεί τις ΗΠΑ σε διεθνή κρίση

Αν υπάρχει ένα κυρίαρχο μάθημα από τις αμερικανικές εξωτερικές υποθέσεις του περασμένου αιώνα, σύμφωνα με το δημοσίευμα, είναι ότι η προσπάθεια εκδίωξης ακόμη και του πιο αξιοθρήνητου καθεστώτος μπορεί να χειροτερέψει τα πράγματα
THE LIFO TEAM
 
 