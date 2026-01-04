Η Evangeline Lilly αποκάλυψε πως έχει εγκεφαλική βλάβη

Η Evangeline Lilly αποκάλυψε ότι έχει υποστεί εγκεφαλική βλάβη, μήνες αφότου είχε γνωστοποιήσει για πρώτη φορά πως υπέστη διάσειση όταν έπεσε με το πρόσωπο πάνω σε βράχο.

Η 46χρονη ηθοποιός της σειράς Lost μοιράστηκε τα «άσχημα νέα» μέσω Instagram, σε ένα βίντεο που δημοσίευσε στις 2 Ιανουαρίου. Το βίντεο είναι το πιο πρόσφατο από μια σειρά αναρτήσεων που έχει κάνει για τη «διαδικασία ανάρρωσής» της, από τότε που αποκάλυψε ότι υπέστη τραυματική εγκεφαλική κάκωση τον Μάιο.

«Μπαίνω σε αυτή τη νέα χρονιά, τη Χρονιά του Αλόγου, με κάποια άσχημα νέα για τη διάσεισή μου», λέει στο βίντεο. «Πολλοί από εσάς ρωτήσατε πώς είμαι. Πολλοί ρωτήσατε για τις εγκεφαλικές απεικονίσεις που ακούσατε ότι έκανα. Και τα αποτελέσματα των εξετάσεων επέστρεψαν».

Σύμφωνα με τη σταρ του Ant-Man and the Wasp: Quantumania — η οποία ανακοίνωσε πέρυσι την αποχώρησή της από την υποκριτική, λίγο μετά τη γνωστοποίηση της διάσεισης — τα αποτελέσματα έδειξαν ότι «σχεδόν κάθε περιοχή του εγκεφάλου μου λειτουργεί με μειωμένη ικανότητα». «Οπότε ναι, έχω εγκεφαλική βλάβη από την τραυματική εγκεφαλική κάκωση», είπε η Lilly, «και ενδεχομένως να υπάρχουν και άλλοι παράγοντες».

Στη συνέχεια, η ηθοποιός μίλησε για το πώς θα προχωρήσει τώρα που επιβεβαιώθηκε ότι υπέστη «εγκεφαλική βλάβη» εξαιτίας του περιστατικού.

«Τώρα η δουλειά μου είναι να φτάσω στην ουσία αυτού με τους γιατρούς και μετά να ξεκινήσω τη σκληρή δουλειά της αποκατάστασης — κάτι που δεν ανυπομονώ να κάνω, γιατί νιώθω πως όλη μου η ζωή είναι σκληρή δουλειά», είπε γελώντας. «Αλλά δεν πειράζει». Κλείνοντας, δήλωσε ότι αισθάνεται «εξαιρετικά ευγνώμων» και «ευλογημένη».

Στη λεζάντα της ανάρτησης πρόσθεσε ότι είναι «παρήγορο» να γνωρίζει πως τα συμπτώματα που βίωνε δεν οφείλονται στην περιεμμηνόπαυση. Συγκεκριμένα έγραψε: «Η απόφαση βγήκε… έχω όντως εγκεφαλική βλάβη από την τραυματική εγκεφαλική κάκωση. Παρήγορο να ξέρω ότι η γνωστική μου έκπτωση δεν είναι απλώς περιεμμηνόπαυση, ανησυχητικό να γνωρίζω πόσο μεγάλη μάχη θα είναι να προσπαθήσω να αντιστρέψω τις ελλείψεις. Σας ευχαριστώ όλους που πάντα ρωτάτε, που πάντα νοιάζεστε και για τις συνεχιζόμενες προσευχές σας».

Η Lilly δέχθηκε κύμα στήριξης στα σχόλια, μεταξύ άλλων από τη Michelle Pfeiffer και τη Alyssa Milano. «Είσαι πολεμίστρια. Τίποτα — ούτε αυτό — δεν θα σε νικήσει, φίλη μου», έγραψε η Pfeiffer, ενώ η Milano σχολίασε: «Σε σκέφτομαι».

Η Lilly υπέστη τη διάσειση όταν λιποθύμησε ενώ βρισκόταν σε παραλία και έπεσε με το πρόσωπο πάνω σε βράχο πέρυσι. Η ηθοποιός — η οποία δηλώνει ότι έχει ιστορικό λιποθυμικών επεισοδίων από παιδί — μοιράστηκε τότε και ένα απόσπασμα της ανάρτησης στο Instagram, μαζί με φωτογραφίες του προσώπου της μετά τον τραυματισμό.

Ακόμη και όταν ο τραυματισμός ήταν φρέσκος, εξέφρασε ευγνωμοσύνη για την εμπειρία. «Μπορεί να φαίνεται τρελό κοιτάζοντας το πρόσωπό μου και το σπασμένο μου δόντι, αλλά νιώθω τόσο ευγνώμων που λιποθύμησα», είχε γράψει τότε. «Χρειαζόμουν αυτό το “reset”».