«Μια αμερικανική επίθεση σε έδαφος της Βενεζουέλας θα σηματοδοτούσε μια απότομη κλιμάκωση της εκστρατείας της Ουάσιγκτον κατά της κυβέρνησης Μαδούρο, την οποία η κυβέρνηση Τραμπ κατηγορεί ότι πλημμυρίζει τις ΗΠΑ με ναρκωτικά και μέλη συμμοριών», έγραφε ο διεθνής Τύπος πριν από λίγες ημέρες.

Σήμερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε ότι «οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής πραγματοποίησαν με επιτυχία μια μεγάλης κλίμακας επίθεση κατά της Βενεζουέλας και του ηγέτη της» και ανακοίνωσε τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο και της συζύγου του.

Ποιος είναι ο Νικολάς Μαδούρο

Ο Νικολάς Μαδούρο αναδείχθηκε πολιτικά υπό την ηγεσία του αριστερού προέδρου Ούγκο Τσάβες και του Ενωμένου Σοσιαλιστικού Κόμματος της Βενεζουέλας (PSUV). Πρώην οδηγός λεωφορείου και συνδικαλιστής, διαδέχθηκε τον Τσάβες στην προεδρία και βρίσκεται στην εξουσία από το 2013.

Κατά τη διάρκεια των 26 ετών που ο Τσάβες και ο Μαδούρο κυβερνούν τη Βενεζουέλα, το κόμμα τους έχει αποκτήσει τον έλεγχο βασικών θεσμών του κράτους, μεταξύ των οποίων η Εθνοσυνέλευση, μεγάλο μέρος του δικαστικού σώματος και η εκλογική επιτροπή.

Το 2024, ο Μαδούρο βγήκε νικητής από τις προεδρικές εκλογές, παρότι τα αποτελέσματα που παρουσίασε η αντιπολίτευση έδειχναν ότι ο υποψήφιος της, Εντμούντο Γκονζάλες, είχε επικρατήσει με μεγάλη διαφορά.

Ο Γκονζάλες είχε αντικαταστήσει την κεντρική ηγέτιδα της αντιπολίτευσης, τη Μαρία Κορίνα Ματσάδο, στις εκλογές, αφού της είχε απαγορευτεί η συμμετοχή. Τον Οκτώβριο, της απονεμήθηκε το Νόμπελ Ειρήνης για «τον αγώνα της για μια δίκαιη και ειρηνική μετάβαση από τη δικτατορία στη δημοκρατία». Η Ματσάδο αψήφησε την απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και ταξίδεψε στο Όσλο τον Δεκέμβριο για να παραλάβει το βραβείο, έπειτα από μήνες παραμονής στην παρανομία. Δήλωσε ότι σκοπεύει να επιστρέψει στη Βενεζουέλα -μια κίνηση που θα την έθετε σε κίνδυνο σύλληψης από τις αρχές της χώρας, οι οποίες την έχουν χαρακτηρίσει «φυγά».

Γιατί ο Τραμπ «χτυπά» τη Βενεζουέλα

Ο Τραμπ κατηγορεί τον Μαδούρο για την άφιξη εκατοντάδων χιλιάδων μεταναστών από τη Βενεζουέλα στις ΗΠΑ, οι οποίοι συγκαταλέγονται στα σχεδόν οκτώ εκατομμύρια άτομα που εκτιμάται ότι έχουν εγκαταλείψει τη χώρα τους από το 2013, λόγω της οικονομικής κρίσης και της καταστολής.

«Χωρίς να προσκομίσει αποδείξεις, ο Τραμπ έχει κατηγορήσει τον Μαδούρο ότι άδειασε τις φυλακές και τα ψυχιατρικά ιδρύματα και εξανάγκασε τους κρατουμένους να μεταναστεύσουν στις ΗΠΑ», σημειώνει το BBC.

Στις επίσημες τοποθετήσεις του, ο Τραμπ εστιάζει επίμονα στην καταπολέμηση της εισροής ναρκωτικών στις ΗΠΑ - κυρίως της φαιντανύλης και της κοκαΐνης.

Έχει χαρακτηρίσει δύο καρτέλ από τη Βενεζουέλα, την Tren de Aragua και το Cartel de los Soles, ως Ξένες Τρομοκρατικές Οργανώσεις (FTOs) και έχει υποστηρίξει ότι η δεύτερη ελέγχεται από τον ίδιο τον Μαδούρο. Αναλυτές, ωστόσο, επισημαίνουν ότι το Cartel de los Soles δεν αποτελεί ιεραρχημένη εγκληματική οργάνωση, αλλά έναν όρο που χρησιμοποιείται για να περιγράψει διεφθαρμένους αξιωματούχους οι οποίοι έχουν επιτρέψει τη διακίνηση κοκαΐνης μέσω της Βενεζουέλας.

Παράλληλα, ο Τραμπ διπλασίασε την αμοιβή για πληροφορίες που θα οδηγούσαν στη σύλληψη του Μαδούρο.

Τον Δεκέμβριο, ο Αμερικανός πρόεδρος ανακήρυξε την κυβέρνηση της Βενεζουέλας «ξένη τρομοκρατική οργάνωση».

Από την πλευρά του, ο Μαδούρο έχει αρνηθεί κατηγορηματικά τον ρόλο του επικεφαλής καρτέλ που του αποδίδει η κυβέρνηση Τραμπ και κατηγορεί τις ΗΠΑ ότι χρησιμοποιούν τον «πόλεμο κατά των ναρκωτικών» ως πρόσχημα για να τον ανατρέψουν και να αποκτήσουν πρόσβαση στα τεράστια αποθέματα πετρελαίου της Βενεζουέλας.

Πριν λίγες ημέρες, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ σκοπεύουν να κρατήσουν ή να πουλήσουν το πετρέλαιο που βρέθηκε σε δεξαμενόπλοια τα οποία κατέσχεσαν στα ανοικτά των ακτών της Βενεζουέλας, μαζί με τα ίδια τα πλοία.

«Θα κρατήσουμε το πετρέλαιο. Ίσως, το πουλήσουμε, ίσως το κρατήσουμε. Ίσως, το χρησιμοποιήσουμε, κρατάμε και τα πλοία», ανέφερε χαρακτηριστικά μιλώντας σε δημοσιογράφους στη Φλόριντα, ο Ντόναλντ Τραμπ.

Η αμερικανική κυβέρνηση κατηγορεί τη Βενεζουέλα ότι χρησιμοποιεί έσοδα από το πετρέλαιο για να χρηματοδοτεί εγκλήματα που σχετίζονται με ναρκωτικά, ενώ η κυβέρνηση της χώρας καταγγέλλει τις κατασχέσεις κάνοντας λόγο για «πειρατεία».

