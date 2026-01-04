Πώς «είδε» ο κόσμος την επίθεση ΗΠΑ στη Βενεζουέλα: Συνεδριάζει εκτάκτως ο ΟΗΕ

Έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ αναμένεται αύριο, Δευτέρα 5 Ιανουαρίου, για την κατάσταση στη Βενεζουέλα μετά τη στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ στην χώρα.

Η συνεδρίαση προγραμματίστηκε κατόπιν αιτήματος της Βενεζουέλας και της Κολομβίας, που ξεκίνησε τη θητεία της ως Μη Μόνιμο Μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας μετά την εκλογή της τον περασμένο Μάιο.

Το αίτημα για σύγκληση συνεδρίασης υποστηρίχθηκε από δύο μόνιμα Μέλη του ΣΑ ΟΗΕ, την Κίνα και τη Ρωσία. Ο ΓΓ του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, αναμένεται να ενημερώσει το Συμβούλιο για τις εξελίξεις στην περιοχή. Η έκτακτη συνεδρίαση έχει προγραμματιστεί για τις 10 το πρωί (17.00 ώρα Ελλάδας).

Ο Γενικός Γραμματέας ΟΗΕ, δια του εκπροσώπου του Στεφάν Ντουζαρίκ, εξέφρασε «τη βαθιά ανησυχία του για την πρόσφατη κλιμάκωση στη Βενεζουέλα, η οποία κορυφώθηκε με την στρατιωτική ενέργεια των Ηνωμένων Πολιτειών στη χώρα», εξέλιξη που τόνισε ότι «ενδέχεται να έχει ανησυχητικές επιπτώσεις για την περιοχή».

Σύμφωνα με δήλωση του Ντουζαρίκ, «ανεξαρτήτως της κατάστασης στη Βενεζουέλα, οι εξελίξεις αυτές συνιστούν ένα επικίνδυνο προηγούμενο. Ο Γενικός Γραμματέας συνεχίζει να υπογραμμίζει τη σημασία του πλήρους σεβασμού- από όλους- του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένου του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών».

Στο ίδιο πλαίσιο, εξέφρασε την έντονη ανησυχία του ΓΓ ΟΗΕ «ότι οι κανόνες του διεθνούς δικαίου δεν έχουν τηρηθεί. Ο Γενικός Γραμματέας καλεί όλους τους εμπλεκόμενους στη Βενεζουέλα να συμμετάσχουν σε έναν χωρίς αποκλεισμούς διάλογο, με πλήρη σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου».

Πώς «είδαν» οι χώρες την επίθεση ΗΠΑ στη Βενεζουέλα

Το υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας καταδίκασε την ενέργεια των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, ενέργεια που χαρακτήρισε παραβίαση του διεθνούς δικαίου. «Η Κίνα είναι βαθιά σοκαρισμένη και καταδικάζει έντονα τη χρήση βίας από τις ΗΠΑ εναντίον μιας κυρίαρχης χώρας και τη χρήση βίας εναντίον του προέδρου μιας χώρας. Η Κίνα αντιτίθεται σθεναρά σε μια τέτοια ηγεμονική συμπεριφορά από τις ΗΠΑ, η οποία παραβιάζει κατάφωρα το διεθνές δίκαιο, παραβιάζει την κυριαρχία της Βενεζουέλας και απειλεί την ειρήνη και την ασφάλεια στη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική. Προτρέπουμε τις ΗΠΑ να τηρούν το διεθνές δίκαιο και τους σκοπούς και τις αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και να σταματήσουν να παραβιάζουν την κυριαρχία και την ασφάλεια άλλων χωρών», ανακοίνωσε το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών.

Η Ρωσία προέτρεψε τις ΗΠΑ να απελευθερώσουν τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο και τη σύζυγό του. «Βάσει επιβεβαιωμένων αναφορών ότι ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο και η σύζυγός του βρίσκονται στις ΗΠΑ, προτρέπουμε εντόνως την αμερικανική ηγεσία να επανεξετάσει τη θέση της και να απελευθερώσει τον νόμιμα εκλεγμένο πρόεδρο μιας κυρίαρχης χώρας και τη σύζυγό του», ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών.

Από την πλευρά του, το Ισραήλ χαιρέτισε την απομάκρυνση του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, δήλωσε ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ, μετά τη σύλληψη και την ανατροπή του από τις Ηνωμένες Πολιτείες. «Το Ισραήλ χαιρετίζει την απομάκρυνση του δικτάτορα που ηγήθηκε ενός δικτύου ναρκωτικών και τρομοκρατίας και ελπίζει στην επιστροφή της δημοκρατίας στη χώρα και σε φιλικές σχέσεις μεταξύ των κρατών», δήλωσε ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ στο X.

Η μετάβαση της Βενεζουέλας προς μία νέα πολιτική κατάσταση θα πρέπει να γίνει κατά τρόπο ειρηνικό, δημοκρατικό και με σεβασμό στη θέληση του λαού της, δήλωσε ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν με αφορμή την αμερικανική παρέμβαση στη Βενεζουέλα και τη σύλληψη του Νικόλα Μαδούρο. Στη σχετική ανακοίνωση του Ελιζέ, ο Γάλλος πρόεδρος σημειώνει ότι ο λαός της Βενεζουέλας απαλλάχτηκε από τη δικτατορία του Νικολάς Μαδούρο και ότι αυτό είναι μία θετική εξέλιξη. Ο Γάλλος πρόεδρος δήλωσε ότι ο εκλεγείς το 2024 πρόεδρος της Βενεζουέλας Εδμούνδο Γκονσάλες Ουρούτια θα πρέπει να εξασφαλίσει το ταχύτερο δυνατό τη μεταπολίτευση στη χώρα.

Πάντως, η Ισπανία δεν θα αναγνωρίσει μια επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα που παραβιάζει το διεθνές δίκαιο, δήλωσε ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ. «Η Ισπανία δεν αναγνώριζε το καθεστώς Μαδούρο. Αλλά ούτε θα αναγνωρίσει μια επέμβαση που παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και ωθεί την περιοχή προς έναν ορίζοντα αβεβαιότητας και επιθετικότητας», έγραψε ο Σάντσεθ στο X, αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ θα διοικούν τη χώρα της Νότιας Αμερικής μέχρι να ολοκληρωθεί μια «ασφαλής» μετάβαση. Ο Ισπανός πρωθυπουργός κάλεσε επίσης όλα τα μέρη να «σκεφτούν τον άμαχο πληθυσμό, να σεβαστούν τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, καλώντας σε μια δίκαιη και με διάλογο μετάβαση»

«Να απόσχουν από οποιεσδήποτε ενέργειες που θα μπορούσαν να κλιμακώσουν την κατάσταση και να αναζητήσουν τρόπους για την επίτευξη πολιτικής λύσης», κάλεσε το γερμανικό υπουργείο Εξωτερικών «όλα τα εμπλεκόμενα μέρη», μετά τις τελευταίες εξελίξεις την Βενεζουέλα. τονίζοντας επίσης ότι «το διεθνές δίκαιο πρέπει να γίνει σεβαστό». Ταυτόχρονα, το υπουργείο εξέδωσε ταξιδιωτική οδηγία για τους Γερμανούς που βρίσκονται στη χώρα. «Η γερμανική κυβέρνηση συνεχίζει να παρακολουθεί την κατάσταση στη χώρα με ανησυχία, συνεχώς και πολύ στενά. Βρισκόμαστε σε στενή επαφή με τους εταίρους μας. Καλούμε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να απόσχουν από οποιεσδήποτε ενέργειες που θα μπορούσαν να κλιμακώσουν την κατάσταση και να αναζητήσουν τρόπους για την επίτευξη πολιτικής λύσης. Το διεθνές δίκαιο πρέπει να γίνει σεβαστό», αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση, ενώ επισημαίνεται ότι η υποστήριξη του Βερολίνου προς τον λαό της Βενεζουέλας «παραμένει αμετάβλητη». Ο λαός της Βενεζουέλας «αξίζει ένα ειρηνικό και δημοκρατικό μέλλον», υπογραμμίζεται.

Η Βρετανία «δεν θα χύσει ούτε ένα δάκρυ» για το τέλος του καθεστώτος του Νικολάς Μαδούρο στη Βενεζουέλα, δήλωσε ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, ανακοινώνοντας συζητήσεις με την Ουάσινγκτον «τις ερχόμενες ημέρες» για το θέμα αυτό. «Το Ηνωμένο Βασίλειο υποστηρίζει εδώ και καιρό μια μετάβαση της εξουσίας στη Βενεζουέλα. Θεωρούμε ότι ο Μαδούρο είναι ένας παράνομος πρόεδρος και δεν θα χύσουμε ούτε ένα δάκρυ για το τέλος του καθεστώτος του», ανέφερε ο Βρετανός ηγέτης σε ανακοίνωση, προσθέτοντας ότι χάρηκε που είδε το τέλος της διακυβέρνησης του προέδρου Νικολάς Μαδούρο στη Βενεζουέλα και ότι θα ήθελε μια ομαλή μετάβαση σε μια κυβέρνηση που θα αντανακλά καλύτερα τη βούληση των Βενεζουελάνων.

Επίσης, η ιταλική κυβέρνηση αναφέρθηκε, με γραπτή ανακοίνωσή της, στις εξελίξεις των τελευταίων ωρών στην Βενεζουέλα. «Η Ιταλία στήριζε ανέκαθεν τις προσδοκίες του λαού της Βενεζουέλας για μια δημοκρατική μετάβαση στην χώρα, καταδικάζοντας τις πράξεις καταστολής του καθεστώτος του Μαδούρο, η αυτοδιακηρυγμένη νίκη του οποίου δεν αναγνωρίσθηκε ποτέ από την Ιταλία και από τους κύριους διεθνείς εταίρους» υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση. «Με συνενοχή με την στάση που τήρησε πάντα η Ιταλία, η κυβέρνηση εκτιμά ότι η εξωτερική στρατιωτική επιχείρηση δεν είναι η οδός που πρέπει να ακολουθηθεί, για να τεθεί τέλος στα απολυταρχικά καθεστώτα, αλλά θεωρεί συγχρόνως νόμιμη μια παρέμβαση αμυντικού χαρακτήρα, κατά υβριδικών επιθέσεων σε βάρος της ασφάλειας, όπως στην περίπτωση κρατικών οντοτήτων που ευνοούν και τροφοδοτούν την διακίνηση ναρκωτικών», προσθέτει η κυβέρνηση της Ρώμης.

Νέα ελπίδα για τη χώρα, χαρακτήρισε, το τέλος του καθεστώτος του Νικολάς Μαδούρο, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στην επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα. «Ο Νικολάς Μαδούρο ηγήθηκε μιας βίαιης και κατασταλτικής δικτατορίας που προκάλεσε ανείπωτα δεινά στον λαό της Βενεζουέλας. Το τέλος του καθεστώτος του προσφέρει νέα ελπίδα για τη χώρα» ανέφερε αρχικά. Και συνέχισε: «Δεν είναι η κατάλληλη στιγμή να σχολιαστεί η νομιμότητα των πρόσφατων ενεργειών. Προτεραιότητα πρέπει τώρα να είναι η διασφάλιση μιας ειρηνικής και ταχείας μετάβασης σε μια νέα, συμπεριληπτική κυβέρνηση, η οποία θα διαθέτει πλήρη δημοκρατική νομιμοποίηση».