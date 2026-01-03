Γιος βασίλισσας Καμίλα: «Αν γινόμουν πρίγκιπας το Μπάκιγχαμ θα κατακλυζόταν από διαδηλωτές»

Ο γιος της βασίλισσας Καμίλα, Τομ Πάρκερ Μπόουλς, εξήγησε, γιατί δεν επιδιώκει να αποκτήσει βασιλικό τίτλο στο άμεσο μέλλον.

Ο 51χρονος συγγραφέας για θέματα διατροφής και κριτικός εστιατορίων για την εφημερίδα The Mail on Sunday, αστειεύτηκε, κατά τη διάρκεια μιας πρόσφατης εμφάνισής του στο podcast Good Food με τον Σάμιουελ Γκόλντσμιθ, αναφερόμενος στους λόγους για τους οποίους δεν ενδιαφέρεται να αποκτήσει βασιλικό τίτλο.

«Αν η μαμά μου γινόταν βασίλισσα, θα έλεγα: "Θέλω να γίνω πρίγκιπας"», του είπε ο παρουσιαστής.

«Θα σου έλεγα ότι αυτός θα ήταν ο πιο γρήγορος τρόπος για να ξεσπάσει επανάσταση», απάντησε ο Τομ. «Νομίζω ότι συνολικά είμαστε μια αρκετά ισορροπημένη, νηφάλια και λογική χώρα, αλλά αν ξαφνικά γινόμουν πρίγκιπας, νομίζω ότι οι πύλες του Μπάκιγχαμ θα κατακλυζόταν από διαδηλωτές. Θα ήταν φρικτό. Αλήθεια, όχι... Νομίζω ότι αυτό θα έβαζε πίσω την μακρά και ένδοξη πορεία της μοναρχίας στη Βρετανία κατά πολλά χρόνια, όχι».

Με πληροφορίες από People

