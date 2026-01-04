ΔΙΕΘΝΗ

ΤΩΡΑ!

Διεθνή

Προκλητικό tweet με τη Γροιλανδία στα χρώματα της αμερικανικής σημαίας προκαλεί αντιδράσεις

Με «άρωμα» Λευκού Οίκου η ανάρτηση - Η παρέμβαση της Δανίας

The LiFO team
The LiFO team
ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΗΠΑ ΔΑΝΙΑ Facebook Twitter
To προκλητικό tweet της συζύγου του αναπληρωτή προσωπάρχη του Λευκού Οίκου Στίβεν Μίλερ για τη Γροιλανδία / Φωτ: X
0

Χρωματισμένη με την αμερικανική σημαία εμφανίζεται η Γροιλανδία σε ανάρτηση που προκαλεί αντιδράσεις.

Πρόκειται για tweet της συζύγου του αναπληρωτή προσωπάρχη του Λευκού Οίκου Στίβεν Μίλερ, στο οποίο απάντησε ο πρεσβευτής της Δανίας στις ΗΠΑ ζητώντας «απόλυτο σεβασμό» στην εδαφική ακεραιότητα της Γροιλανδίας.

Εκτός από την προκλητική εικόνα, η Κέιτι Μίλερ, πρόσθεσε και το μήνυμα με κεφαλαία γράμματα: «ΣΥΝΤΟΜΑ».

«Μια φιλική υπενθύμιση προς τις ΗΠΑ και το Βασίλειο της Δανίας: είμαστε στενοί σύμμαχοι και θα πρέπει να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε ως τέτοιοι», δήλωσε ο πρεσβευτής της Δανίας στις ΗΠΑ Τζέσπερ Μίλερ Σόρενσεν σε απάντηση στο tweet της Κέιτι Μίλερ.

«Και ναι, περιμένουμε απόλυτο σεβασμό στην εδαφική ακεραιότητα του Βασιλείου της Δανίας», έγραψε.

Προκλητικό tweet με τη Γροιλανδία στα χρώματα της αμερικανικής σημαίας προκαλεί αντιδράσεις Facebook Twitter

Για τον Ντόναλντ Τραμπ η Γροιλανδία -έδαφος της Δανίας που διαθέτει εκτεταμένη αυτονομία- πρέπει να γίνει τμήμα των Ηνωμένων Πολιτειών. Μάλιστα, από την έναρξη της δεύτερης θητείας του έχει εκφραστεί πολλάκις δημόσια, για τα πλάνα που έχει σε ό,τι αφορά τη χώρα.

Τόσο όμως η Γροιλανδία, όσο και η Δανία έχουν ξεκαθαρίσει τη θέση τους από την πρώτη στιγμή.

Η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέττε Φρέντερικσεν, και ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας, Γιενς-Φρέντερικ Νίλσεν, δήλωσαν νωρίτερα σε κοινή ανακοίνωση ότι η Γροιλανδία ανήκει στους Γροιλανδούς.

«Δεν μπορείς να προσαρτήσεις μια άλλη χώρα. Ούτε καν με το επιχείρημα της διεθνούς ασφάλειας», δήλωσαν. «Η Γροιλανδία ανήκει στους Γροιλανδούς και οι ΗΠΑ δεν πρέπει να την καταλάβουν».

Διεθνή

Tags

0

ΤΩΡΑ!

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ ΤΡΑΜΠ ΗΠΑ ΔΑΝΙΑ

Διεθνή / «Ανήκει στον λαό της»: Ο λόγος που οι ΗΠΑ «χρειάζονται» τη Γροιλανδία, σύμφωνα με τον Τραμπ

Ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας «λυπάται» για το ανανεωμένο ενδιαφέρον του Τραμπ για την περιοχή - Την στήριξή του προς τη Γροιλανδία εξέφρασε και ο Εμανουέλ Μακρόν
THE LIFO TEAM
ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ ΔΑΝΙΑ ΤΡΑΜΠ

Διεθνή / «Δεν μπορείτε να προσαρτήσετε άλλες χώρες»: Δανία και Γροιλανδία απαντούν στον Τραμπ

Η νέα τοποθέτηση από τους πρωθυπουργούς της Δανίας και της Γροιλανδίας έρχεται μετά την ανακοίνωση του Τραμπ ότι διορίζει ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ για το αρκτικό νησί
THE LIFO TEAM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΤΡΑΜΠ ΑΠΕΙΛΕΣ ΚΟΛΟΜΒΙΑ ΚΟΥΒΑ

Διεθνή / «Να προσέχουν»: Γιατί ο Τραμπ απειλεί Κολομβία και Κούβα μετά την επίθεση στη Βενεζουέλα

Έκκληση από τον πρόεδρο της Κούβας, προς τις χώρες της Λατινικής Αμερικής να «συσπειρωθούν» απέναντι στις ΗΠΑ - «Κούβα και Βενεζουέλα, μία σημαία! Κάτω ο ιμπεριαλισμός!»
THE LIFO TEAM
New York Times: Η επίθεση Τραμπ στη Βενεζουέλα είναι παράνομη και ωθεί τις ΗΠΑ σε διεθνή κρίση

Διεθνή / New York Times: Η επίθεση Τραμπ στη Βενεζουέλα είναι παράνομη και ωθεί τις ΗΠΑ σε διεθνή κρίση

Αν υπάρχει ένα κυρίαρχο μάθημα από τις αμερικανικές εξωτερικές υποθέσεις του περασμένου αιώνα, σύμφωνα με το δημοσίευμα, είναι ότι η προσπάθεια εκδίωξης ακόμη και του πιο αξιοθρήνητου καθεστώτος μπορεί να χειροτερέψει τα πράγματα
THE LIFO TEAM
 
 