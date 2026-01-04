Νικολάς Μαδούρο: Ενώπιον δικαστή της Νέας Υόρκης το μεσημέρι της Δευτέρας

Ο Νικολάς Μαδούρο θα παρουσιαστεί ενώπιον δικαστή της Νέας Υόρκης το μεσημέρι της Δευτέρας, όποτε θα ενημερωθεί επίσημα για τις κατηγορίες που τον βαρύνουν.

Κατηγορείται από την αμερικανική δικαιοσύνη κυρίως για "ναρκοτρομοκρατία" και εισαγωγή κοκαΐνης στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, ο οποίος συνελήφθη το Σάββατο κατά τη διάρκεια επιχείρησης του αμερικανικού στρατού, θα παρουσιαστεί ενώπιον του ομοσπονδιακού δικαστηρίου της Νότιας Περιφέρειας της Νέας Υόρκης, στο Μανχάταν.

Νικολάς Μαδούρο: Πώς πραγματοποιήθηκε η επιχείρηση «Absolute Resolve»

Σε συνέντευξη Τύπου νωρίτερα το Σάββατο, ο στρατηγός Νταν Κέιν περιέγραψε αναλυτικά τον τρόπο με τον οποίο οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν την επίθεση στη Βενεζουέλα και συνέλαβαν τον πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο.

Τα βασικά σημεία που ανέφερε ήταν, σύμφωνα με το BBC:

Η αποστολή σχεδιαζόταν επί μήνες, με συντονισμό δυνάμεων από αέρα, ξηρά, διάστημα, θάλασσα και υπηρεσίες πληροφοριών.

Στις 22:46 ώρα Ανατολικής Ακτής (03:46 GMT) στις 2 Ιανουαρίου, ο Τραμπ έδωσε το τελικό «πράσινο φως» για την επιχείρηση.

Η επιχείρηση «Absolute Resolve» περιλάμβανε την απογείωση 150 αεροσκαφών από 20 διαφορετικές βάσεις σε ολόκληρο το δυτικό ημισφαίριο.

Στις 01:01 ώρα Ανατολικής Ακτής (02:01 τοπική ώρα) στις 3 Ιανουαρίου, δύναμη εξαγωγής αποτελούμενη από ελικόπτερα και ομάδα εδάφους προσέγγισε το συγκρότημα όπου βρισκόταν ο Μαδούρο, με στόχο τη σύλληψή του, καθώς και της συζύγου του.

Η επιχείρηση καλυπτόταν από αέρος από μαχητικά F-22, F-35, F/A-18, EA-18, αεροσκάφη E-2, βομβαρδιστικά B-1 και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, τα ελικόπτερα δέχθηκαν πυρά και ένα από αυτά χτυπήθηκε, ωστόσο, όπως αναφέρθηκε, «παρέμεινε επιχειρησιακά ικανό» μέχρι την ολοκλήρωση της αποστολής.

Ο Νικολάς Μαδούρο και η σύζυγός του επιβιβάστηκαν στο USS Iwo Jima κάποια στιγμή μετά τις 03:39 ώρα Ανατολικής Ακτής (08:39 GMT).