Τόμι Λι Τζόουνς: Η ανακοίνωση της οικογένειας για τον θάνατο της 34χρονης κόρης του

Η οικογένεια του Τόμι Λι Τζόουνς εξέδωσε ανακοίνωση, μετά τον θάνατο της 34χρονης κόρης του.

Σύμφωνα με τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, η Βικτόρια Τζόουνς εντοπίστηκε νεκρή τα ξημερώματα της Πρωτοχρονιάς σε ξενοδοχείο στο Σαν Φρανσίσκο και όπως μετέφεραν νεότερες πληροφορίες, οι πρώτες ενδείξεις για τον θάνατό της παραπέμπουν σε πιθανό overdose, δηλαδή, υπερβολική χρήση ναρκωτικών.

«Εκτιμούμε όλα τα ευγενικά λόγια, τις σκέψεις και τις προσευχές», δήλωσε η οικογένεια σε ανακοίνωση που έδωσε στο περιοδικό PEOPLE την Παρασκευή 2 Ιανουαρίου. «Παρακαλούμε να σεβαστείτε την ιδιωτικότητά μας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Σας ευχαριστούμε».

Η Βικτόρια ήταν 34 ετών. Βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της νωρίς το πρωί της Πέμπτης, 1 Ιανουαρίου, στο ξενοδοχείο Fairmont του Σαν Φρανσίσκο και κηρύχθηκε νεκρή. Ήταν η κόρη του σταρ της ταινίας Men in Black και της πρώην συζύγου του, Κίμπερλι Κλόλεϊ, με την οποία έχει και έναν γιο, τον 43χρονο Όστιν Τζόουνς.

Βικτόρια Τζόουνς: Οι συλλήψεις και τα βήματα στον κινηματογράφο

Πληροφορίες από αμερικανικά μέσα αναφέρουν ότι η 34χρονη είχε συλληφθεί δύο φορές το τελευταίο έτος για αδικήματα που σχετίζονταν με ναρκωτικές ουσίες, και για ενδοοικογενειακή βία, υποθέσεις για τις οποίες είχε δηλώσει αθώα.

Στα δημοσιεύματα για την είδηση του θανάτου της, περιγράφεται και η καλλιτεχνική πορεία της Βικτόρια Τζόουνς, η οποία είχε κάνει τα πρώτα της βήματα στην υποκριτική, μέσα από εμφανίσεις της σε ταινίες του πατέρα της, όπως το Men in Black II (2002) και The Three Burials of Melquiades Estrada (2005), καθώς και σε τηλεοπτική σειρά στις αρχές της δεκαετίας του 2000.

Με πληροφορίες από The People