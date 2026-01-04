Είναι η Κυριακή η νέα Δευτέρα; Οι εργαζόμενοι αλλάζουν τις ισορροπίες για χάρη της αποτελεσματικότητας

Ένα μικρό «κύμα» εργαζόμενων φαίνεται ότι έχει ξεκινήσει να μοιράζει την εργασία του στο Σαββατοκύριακο, με στόχο να μειώσει τις επαγγελματικές αρμοδιότητες που θα κάνουν την εμφάνισή τους από την έναρξη της εβδομάδας.

Αρκετοί από αυτούς προτιμούν την Κυριακή θεωρώντας ότι θα μπορέσουν να διεκπεραιώσουν τις εργασίες τους ανενόχλητοι και με ηρεμία, στον δικό τους χρόνο.

Εντούτοις, η συγκεκριμένη άποψη φαίνεται ότι κλίνει προς την υπερεργασία, κάνοντας ασαφή τα όρια μεταξύ ανάπαυλας και εργασίας.

Πώς η Κυριακή αντικατέστησε τη Δευτέρα για πολλούς εργαζόμενους

Το Slack, το email και τα smartphone είχαν ήδη κάνει τους εργαζόμενους πάντα προσβάσιμους. Στη συνέχεια, η άνοδος της εξ αποστάσεως εργασίας και του Zoom κατά τη διάρκεια της πανδημίας έσβησε ακόμη περισσότερο το όριο μεταξύ της εργασίας και όλων των άλλων πτυχών της προσωπικής ζωής. Πέντε χρόνια αργότερα, ορισμένοι προσπαθούν να το ανακτήσουν, παραλείποντας την εργασία τις Παρασκευές ή θέτοντας αυστηρά ψηφιακά όρια για να σιγήσουν τα μηνύματα και τα email μετά το τέλος της εργασίας.

Αλλά μια άλλη ομάδα εργαζομένων που δουλεύει τα Σαββατοκύριακα, αγκαλιάζει αυτές τις ασαφείς γραμμές. Το να εργάζονται λίγο κατά τη διάρκεια των ημερών αδείας δεν τους φαίνεται υπερβολικό, αλλά είναι ένας τρόπος να κάνουν την εβδομάδα εργασίας να λειτουργεί για αυτούς. Αξιοποιούν αυτές τις ήσυχες ώρες για να σκεφτούν δημιουργικά και βαθιά για τη δουλειά τους χωρίς διακοπές, και το κάνουν όλοι εθελοντικά, αποδεχόμενοι την ιδέα ότι τα αυστηρά όρια του ωραρίου 9-5 μπορεί να είναι περιοριστικά.

Για πολλούς αγχωμένους εργαζόμενους στη σημερινή μπερδεμένη οικονομία, οι Κυριακές έχουν γίνει οι νέες Δευτέρες.

Από πέρυσι, το 5% των υπαλλήλων γραφείου στις ΗΠΑ συνδέονταν κατά τη διάρκεια των Σαββατοκύριακων, μια αύξηση 9% από το 2023, σύμφωνα με μια ανάλυση των συνηθειών περισσότερων από 200.000 υπαλλήλων και 777 εταιρειών που διεξήχθη από την ActivTrak, μια εταιρεία ανάλυσης εργατικού δυναμικού και λογισμικού παραγωγικότητας. Εργάζονταν κατά μέσο όρο περίπου 5 ώρες και 30 λεπτά τα Σάββατα και τις Κυριακές, και εκείνοι που εργάζονταν σε μεσαίες εταιρείες με περίπου 1.000 έως 5.000 υπαλλήλους ήταν οι πιο πιθανό να εργάζονται τα Σαββατοκύριακα. Το 2024, τα άτομα με πτυχίο πανεπιστημίου εργάζονταν κατά μέσο όρο τέσσερις ώρες το Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με το Αμερικανικό Γραφείο Στατιστικών Εργασίας, και περίπου το 29% του συνόλου των εργαζομένων εργάζονταν τα Σαββατοκύριακα.

Η αύξηση της εργασίας τα Σαββατοκύριακα έρχεται καθώς η κουλτούρα 996 της Κίνας — εργασία από τις 9 π.μ. έως τις 9 μ.μ., έξι ημέρες την εβδομάδα — έχει επικρατήσει στη Silicon Valley. Η εποχή των «τεμπέλικων» θέσεων εργασίας έχει δώσει τη θέση της στην εποχή της «εντατικοποίησης» και ορισμένες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης απαιτούν πολλές ώρες εργασίας για να είναι ανταγωνιστικές. Μια ανάλυση της χρήσης εταιρικών πιστωτικών καρτών από την Ramp, μια εταιρεία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, διαπίστωσε μια αύξηση στο Σαν Φρανσίσκο τα Σάββατα των γευμάτων που παραγγέλθηκαν από τον Ιανουάριο έως τον Αύγουστο του 2025 σε σύγκριση με την ίδια περίοδο το 2024.

Εργασία χωρίς περισπασμούς ή υπερεργασία;

Για μερικούς, το να θυσιάσουν μερικές ώρες του Σαββατοκύριακου είναι ένας τρόπος να δημιουργήσουν προγράμματα που δίνουν προτεραιότητα στις οικογένειές τους. Ο Τζόι Σάνφορντ, ιδρυτικός υπεύθυνος λογαριασμών σε μια νεοσύστατη επιχείρηση, λέει ότι άρχισε να εργάζεται τακτικά τα Σαββατοκύριακα μετά τη γέννηση του παιδιού του πριν από δύο χρόνια. Ξέρει ότι μπορεί να είναι στο σπίτι για τις ρουτίνες του ύπνου, αν εργαστεί περισσότερο σε μη συμβατικές ώρες, όπως το Σάββατο ή την Κυριακή το βράδυ, νωρίς το πρωί και αργά το βράδυ. «Πραγματικά πιστεύω ότι θέτοντας χαλαρά όρια, μπορείς να έχεις εξαιρετικά αυστηρά όρια», είπε. Η ομάδα του ξέρει ότι θα αποσυνδεθεί πλήρως από την Παρασκευή το απόγευμα έως το Σάββατο, αλλά ότι είναι αξιόπιστος για να ολοκληρώσει το βαρύ του φόρτο εργασίας. «Δεν είναι ότι αισθάνομαι ποτέ υποχρεωμένος να το κάνω, είναι ότι θέλω να το κάνω».

Άλλοι λένε ότι τα Σαββατοκύριακα είναι οι ημέρες χωρίς περισπασμούς. Μια έκθεση της Microsoft από το 2025 διαπίστωσε ότι οι εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν περίπου 275 περισπασμούς κάθε μέρα, ή μια διακοπή περίπου κάθε δύο λεπτά κατά τη διάρκεια της εργάσιμης ημέρας από τις 9 έως τις 5. Ο μέσος υπάλληλος γραφείου συμμετέχει σε συναντήσεις για σχεδόν 15 ώρες την εβδομάδα το 2024, σύμφωνα με μια έρευνα της εφαρμογής ημερολογίου Reclaim.ai που λειτουργεί με τεχνητή νοημοσύνη. Η Κασάουντρα Κάλμπα, που εργάζεται στις δημόσιες σχέσεις, λέει ότι συνήθιζε να συνδέεται το Σάββατο και την Κυριακή το πρωί για να κάνει επιπλέον δουλειά και να προχωρήσει νωρίς στην καριέρα της. Αυτό της χάρισε τα εύσημα των αφεντικών της, αλλά δεν ήταν καλό για την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Τώρα, περνάει τις Κυριακές βράδια διαβάζοντας τα email της ή κάνοντας κάποια δουλειά χωρίς να την αποσπούν οι συσκέψεις και οι ειδοποιήσεις. «Από κάτι που ξεκίνησε ως «θέλω να γίνω η καλύτερη σε αυτή την καριέρα, οπότε θα δουλεύω συχνά», μετατράπηκε σε κάτι που με προετοιμάζει καλύτερα για την επιτυχία κατά τη διάρκεια της εβδομάδας».

Η συγχώνευση της εργασίας και του προσωπικού χρόνου επηρεάζεται επίσης από τον τρόπο ζωής των ανθρώπων. Οι άνθρωποι παντρεύονται και κάνουν παιδιά αργότερα στη ζωή τους, αν το κάνουν καθόλου, και περνούν περισσότερο χρόνο μόνοι τους από ποτέ. Αυτό μπορεί να αφήσει περισσότερες ώρες ελεύθερες για επιπλέον εργασία και να κάνει την καριέρα προτεραιότητα. Η Λίντσεϊ Μαχάνεϊ, που εργάζεται στις δημόσιες σχέσεις, δεν δέχεται τηλεφωνήματα τα Σαββατοκύριακα και αποσυνδέεται αυστηρά όταν παίρνει τις πληρωμένες άδειες της. Αλλά είναι επίσης αυτοαποκαλούμενη εργασιομανής και θεωρεί ότι έχει πρόβλημα να απενεργοποιήσει το δημιουργικό μέρος του εγκεφάλου της που ασχολείται με την εργασία. «Είμαι παθιασμένη με αυτό που κάνω και θέλω να το κάνω καλά», τονίζει. Μπορεί να της έρχονται ιδέες ενώ τρέχει και να αφιερώνει χρόνο το Σαββατοκύριακο για να τις σημειώσει, ή να περνάει τα βράδια της Κυριακής προετοιμάζοντας την εβδομάδα που ακολουθεί. «Το δημιουργικό μέρος του μυαλού δεν απενεργοποιείται».

Σε μια εποχή που η εργασιακή ασφάλεια φαίνεται αβέβαιη, η ιδέα της υπερωριακής εργασίας μπορεί να φαίνεται αναγκαστική. Με την κουλτούρα της σκληρής δουλειάς και την πίεση για επιστροφή στο γραφείο, η ευελιξία που έχουν κατακτήσει οι εργαζόμενοι φαίνεται να κινδυνεύει.

Με πληροφορίες από Business Insider