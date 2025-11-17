Έκρηξη σε σιδηροδρομική γραμμή της Πολωνίας – «Πράξη σαμποτάζ» καταγγέλλει ο Τουσκ

«Πράξη σαμποτάζ» βλέπει ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ, πίσω από την έκρηξη σιδηροδρομικής γραμμής που συνδέει την πρωτεύουσα με την ανατολική Λούμπλιν και συνεχίζει προς την Ουκρανία.

Η κυκλοφορία των τρένων κατά μήκος της ιδιαίτερα πολυσύχναστης διαδρομής διακόπηκε το πρωί της Κυριακής, όταν ο οδηγός τρένου υψηλής ταχύτητας Intercity εντόπισε ζημιά στη γραμμή και προειδοποίησε τα υπόλοιπα τρένα της περιοχής. «Η γραμμή ενδέχεται να καταστράφηκε σκόπιμα», επέμεινε ο Τουσκ.

Οι αρχές, σύμφωνα με το Politico, δηλώνουν πλέον βέβαιοι, ότι η ζημιά είναι αποτέλεσμα προμελετημένης επίθεσης.

Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Τουσκ, καταδίκασε το συμβάν, ως «μια άνευ προηγουμένου πράξη δολιοφθοράς που στοχεύει την ασφάλεια του πολωνικού κράτους και των πολιτών του», μετά την αναφορά δύο ξεχωριστών περιστατικών σε κομβική σιδηροδρομική γραμμή προς την Ουκρανία.

Σε δική του τοποθέτηση, ο υπουργός Εσωτερικών Μαρτσίν Κιερβίνσκι ανέφερε «δύο ενέργειες δολιοφθοράς μέσα στο Σαββατοκύριακο», μία επιβεβαιωμένη και μία «πολύ πιθανή», που επηρέασαν την ίδια γραμμή.

Για το πρώτο περιστατικό -το πρωί της Κυριακής κοντά στο χωριό Μίκα- οι αρχές επιβεβαίωσαν ζημιά σε τμήμα της γραμμής από έκρηξη. Ο Τουσκ είπε ότι «πιθανότατα επρόκειτο για απόπειρα ανατίναξης τρένου» που θα περνούσε από το σημείο.

Αναφορικά με το δεύτερο περιστατικό, που σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής κοντά στο Πουουάβι, ζημιά στην εναέρια γραμμή προκάλεσε αναγκαστική στάση επιβατικού τρένου με 475 επιβάτες, ενώ υπήρξαν και αναφορές για πιθανό εμπόδιο στις ράγες. Το συμβάν ακόμη ερευνάται. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί σε κανένα από τα δύο περιστατικά.

Πολωνία: Η σημασία της σιδηροδρομικής γραμμής που υπέστη ζημιές

Και τα δύο περιστατικά συνέβησαν σε κρίσιμη σιδηροδρομική αρτηρία που μεταφέρει ανθρωπιστική και στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία, από όπου διέρχονται έως και 115 τρένα την ημέρα.

Ο αρμόδιος για τις υπηρεσίες ασφαλείας υπουργός, Τόμας Σιεμονιάκ, δήλωσε ότι η πιθανότητα, οι ενέργειες αυτές να έχουν «εμπνευστεί» από ξένες μυστικές υπηρεσίες θεωρείται «πολύ υψηλή».

Αργότερα, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι ορισμένα μέρη της έρευνας πρέπει να παραμείνουν απόρρητα, καθώς «έχουμε να κάνουμε με τις υπηρεσίες πληροφοριών ξένου κράτους και όχι με μια συμμορία που κλέβει μέταλλα».

Παράλληλα, το υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι οι πολωνικές ένοπλες δυνάμεις θα επιθεωρήσουν τα υπόλοιπα 120 χλμ. μέχρι τα σύνορα με την Ουκρανία, για τυχόν άλλα εμπόδια ή τεχνικά προβλήματα.

Οι πολωνικές αρχές δεν έχουν αποδώσει ευθύνες, ωστόσο, ο διεθνής Τύπος υπενθυμίζει, πως τους τελευταίους μήνες η Βαρσοβία έχει κατηγορήσει τη Ρωσία για υβριδικές επιχειρήσεις σε βάρος της Πολωνίας, με 55 συλλήψεις ατόμων για παράνομες ενέργειες υπέρ της Μόσχας - κατηγορίες που η Ρωσία αρνείται.

Με πληροφορίες από Politico, The Guardian