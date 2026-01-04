Aegean: Πότε αναμένεται να σταθεροποιηθούν οι πτήσεις μετά το τεχνικό πρόβλημα στο FIR Αθηνών

Ενημέρωση για τις σοβαρές επιπτώσεις που προκάλεσε το τεχνικό πρόβλημα στα συστήματα ραδιοσυχνοτήτων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) εξέδωσε η αεροπορική εταιρεία AEGEAN, επισημαίνοντας ότι από τις πρωινές ώρες της Κυριακής (4/1) επηρεάστηκε καθοριστικά η λειτουργία των πτήσεων από και προς τα ελληνικά αεροδρόμια.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, από τις 09:35 έως τις 12:20 ανεστάλησαν πλήρως όλες οι πτήσεις, λόγω της αδυναμίας εξυπηρέτησης του εναέριου χώρου. Στη συνέχεια, στο διάστημα 12:20 – 18:00, επιτράπηκαν μόλις 35 κινήσεις αεροσκαφών ανά ώρα στο σύνολο του FIR Αθηνών, έναντι κανονικής χωρητικότητας περίπου 180 κινήσεων, δηλαδή σε επίπεδα χαμηλότερα του 20% της συνήθους επιχειρησιακής δυνατότητας. Η σταδιακή επαναφορά της χωρητικότητας ξεκίνησε λίγο πριν τις 18:00.

Ως αποτέλεσμα, καταγράφηκαν εκτεταμένες καθυστερήσεις, ενώ μέχρι στιγμής έχουν ακυρωθεί συνολικά 48 πτήσεις του δικτύου της AEGEAN, αριθμός που αντιστοιχεί σε περίπου 12% του προγραμματισμένου πτητικού έργου εσωτερικού και εξωτερικού. Η κατάσταση επιβαρύνθηκε περαιτέρω από το γεγονός ότι αρκετά αεροδρόμια της Δυτικής Ευρώπης κλείνουν τις βραδινές ώρες, διαταράσσοντας την αλυσίδα επιστροφής αεροσκαφών και πληρωμάτων.

Σημαντικός αριθμός επιβατών επηρεάστηκε, σε μια ιδιαίτερα απαιτητική περίοδο μετακινήσεων, λόγω της επιστροφής μετά τις εορτές. Η AEGEAN τονίζει ότι καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την υποστήριξη των επιβατών της και ζητά συγγνώμη για τις περιπτώσεις στις οποίες, παρά τις ενέργειες της εταιρείας, δεν κατέστη εφικτή η πλήρης εξυπηρέτηση.

Υπό την προϋπόθεση της πλήρους αποκατάστασης του συστήματος επικοινωνιών της ΥΠΑ, από όπου προήλθε το πρόβλημα, η εταιρεία εκτιμά ότι η λειτουργία της θα σταθεροποιηθεί από τις πρωινές ώρες της Δευτέρας 5 Ιανουαρίου, μετά την επιστροφή των αεροσκαφών στις βάσεις τους εντός της νύχτας. Η AEGEAN διαβεβαιώνει ότι θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και να ενημερώνει το επιβατικό κοινό με νεότερες ανακοινώσεις.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της Aegean Airlines:

Σε συνέχεια του τεχνικού προβλήματος που παρουσιάστηκε από τις πρωινές ώρες της Κυριακής 4 Ιανουαρίου στα συστήματα ραδιοσυχνοτήτων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, από τις 09:35 έως και τις 12:20 ανεστάλησαν πλήρως όλες οι πτήσεις από και προς τα ελληνικά αεροδρόμια. Στη συνέχεια, και συγκεκριμένα κατά το χρονικό διάστημα 12:20 – 18:00, επετράπησαν μόλις 35 κινήσεις ανά ώρα για το σύνολο του FIR Αθηνών, έναντι κανονικής χωρητικότητας περίπου 180 κινήσεων, δηλαδή σε επίπεδα χαμηλότερα του 20% της κανονικής επιχειρησιακής δυναμικότητας. Η σταδιακή επαναφορά της χωρητικότητας άρχισε λίγο πριν τις 18:00.

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, καταγράφηκαν εξαιρετικά μεγάλες καθυστερήσεις, ενώ μέχρι στιγμής έχουν ακυρωθεί συνολικά 48 πτήσεις του δικτύου μας, που αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 12% του πτητικού προγράμματος εσωτερικού και εξωτερικού. Οι επιπτώσεις επιτείνονται από το γεγονός ότι, αρκετά αεροδρόμια της Δυτικής Ευρώπης κλείνουν τις βραδινές ώρες, επηρεάζοντας περαιτέρω την επιχειρησιακή αλυσίδα. Σημαντικός αριθμός επιβατών έχει επηρεαστεί, σε μια ιδιαίτερα απαιτητική περίοδο επιστροφής μετά τις εορτές.

Η AEGEAN καταβάλλει κάθε δυνατή μέριμνα για την υποστήριξη των επιβατών της και απολογείται ειλικρινά για τις περιπτώσεις στις οποίες, παρά τις προσπάθειες, δεν είναι δυνατή η πλήρης εξυπηρέτηση.

Με την προϋπόθεση της πλήρους αποκατάστασης του συστήματος επικοινωνιών της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας που αποτέλεσε την πηγή του προβλήματος, η λειτουργία της εταιρείας εκτιμάται ότι θα σταθεροποιηθεί από τις πρωινές ώρες της Δευτέρας 5 Ιανουαρίου, μετά την επιστροφή των αεροσκαφών στις βάσεις τους εντός της σημερινής νύχτας. Η AEGEAN θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της κατάστασης και να ενημερώνει το επιβατικό κοινό με νεότερες ανακοινώσεις.

