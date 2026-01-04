Βενεζουέλα: Η CIA παρακολουθούσε τον Μαδούρο από τα τέλη του καλοκαιριού

Δημοσίευμα της Wall Street Journal (WSJ) αποκαλύπτει πώς οι ΗΠΑ έστησαν την επιχείρηση για τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο, «εισβάλλοντας» στον εσωτερικό κύκλο του προέδρου της Βενεζουέλας από τα τέλη του καλοκαιριού, ανιχνεύοντας μεταξύ άλλων τις κινήσεις του, το τι φορούσε και τι έτρωγε όλο αυτό το διάστημα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και οι κορυφαίοι σύμβουλοί του είχαν «προαναγγείλει» επί μήνες τα σχέδιά τους να ανατρέψουν τον Νικολάς Μαδούρο. Κι όμως, όταν τελικά συνέβη, τόσο η Ουάσινγκτον όσο και το Καράκας αιφνιδιάστηκαν από τη σφοδρότητα και την ταχύτητα της επιχείρησης, γράφει αρχικά η Wall Street Journal, για να συνεχίσει:

«Από τον Αύγουστο, οι ΗΠΑ είχαν συγκεντρώσει πολεμικά πλοία, μαχητικά αεροσκάφη και περίπου 15.000 στρατιώτες στα σύνορα της Βενεζουέλας. Βομβαρδιστικά πραγματοποιούσαν τακτικά επιδείξεις ισχύος, ενώ αμερικανικό προσωπικό πληροφοριών βρισκόταν ήδη μέσα στη χώρα. Το Πεντάγωνο είχε δώσει στη δημοσιότητα βίντεο με ασκήσεις αμερικανικών δυνάμεων στην Καραϊβική, προσομοιώσεις επιδρομών σε εγκαταστάσεις, νυχτερινές πτήσεις και δεκάδες αεροπορικά πλήγματα σε σκάφη που θεωρούνταν ύποπτα για διακίνηση ναρκωτικών».

Βενεζουέλα: Παρακολουθούσαν τον Μαδούρο από τα τέλη του καλοκαιριού

Παρά ταύτα, πολιτικοί και αναλυτές και στις δύο χώρες αμφέβαλλαν αν ο Τραμπ -που είχε εκλεγεί με σύνθημα την αποφυγή πολέμων αλλαγής καθεστώτων- θα προχωρούσε τελικά.

Τα ξημερώματα του Σαββάτου, εκρήξεις θορύβησαν την πρωτεύουσα της Βενεζουέλας. Μέχρι να ξημερώσει στο Καράκας, η σχεδόν 13ετής κυριαρχία του Μαδούρο είχε τερματιστεί. Με χειροπέδες, δεμένος και με καλυμμένα τα μάτια, ο Μαδούρο βρισκόταν σε αμερικανικό πολεμικό πλοίο, καθ’ οδόν προς τη Νέα Υόρκη για να αντιμετωπίσει κατηγορίες για «ναρκοτρομοκρατία», μετά από επιχείρηση διάρκειας πέντε ωρών. Το τι θα ακολουθήσει παραμένει ασαφές, καθώς οι ΗΠΑ βρίσκονται αντιμέτωπες με το ενδεχόμενο να διαχειριστούν τη Βενεζουέλα σε μια εξαιρετικά κρίσιμη στιγμή, περιγράφει το αμερικάνικο μέσο στο ίδιο δημοσίευμα.

Διευκρινίζοντας στοιχεία ως προς την αμερικάνικη επιχείρηση στη Βενεζουέλα, η WSJ τονίζει πως η αποστολή ήταν το αποκορύφωμα μηνών μυστικού σχεδιασμού και αντικρουόμενων δημόσιων μηνυμάτων, που επέτρεψαν στις ΗΠΑ να διατηρήσουν το στοιχείο του αιφνιδιασμού, παρότι η επέμβαση φαινόταν σε στιγμές αναπόφευκτη.

Από τα τέλη του καλοκαιριού, υπηρεσίες πληροφοριών παρακολουθούσαν τι έτρωγε και τι φορούσε ο Μαδούρο, πού ζούσε και πού ταξίδευε, με τη βοήθεια πηγής μέσα στον στενό του κύκλο, σύμφωνα με αξιωματούχους που γνώριζαν την επιχείρηση. Παράλληλα, αμερικανικές ειδικές δυνάμεις εξασκούνταν επανειλημμένα σε ομοίωμα του οχυρωμένου συγκροτήματός του. Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, ο διευθυντής της CIA Τζον Ράτκλιφ και ο σύμβουλος εσωτερικής ασφάλειας Στίβεν Μίλερ συναντιούνταν τακτικά για τον σχεδιασμό της αποστολής.

Βενεζουέλα: Οι διαφωνίες στην κυβέρνηση Τραμπ για τη σύλληψη Μαδούρο

Υπήρχαν έντονες διαφωνίες εντός της αμερικάνικης κυβέρνησης για το εάν μια τέτοια στρατιωτική επιχείρηση ήταν συνετή. Ορισμένοι προειδοποιούσαν ότι μια αποτυχία θα ήταν πολιτικά καταστροφική και ότι μια αλλαγή καθεστώτος, ακόμη κι αν παρουσιαζόταν ως επιχείρηση κατά των ναρκωτικών, θα εξόργιζε τη συντηρητική βάση του Τραμπ. Τελικά, ο Τραμπ κατέληξε ότι ο Μαδούρο, στον οποίο έχουν απαγγελθεί κατηγορίες εντός των Ηνωμένων Πολιτειών, έπρεπε να λογοδοτήσει και ότι οι υποστηρικτές του θα τον στήριζαν.

Όλα ήταν έτοιμα στα τέλη Δεκεμβρίου, όμως ο Τραμπ περίμενε μήπως ο Μαδούρο εγκαταλείψει μόνος του την εξουσία. Όταν έκρινε ότι η διπλωματία είχε εξαντληθεί, έδωσε το πράσινο φως. Προηγούμενες απόπειρες εκτέλεσης της επιχείρησης, ανήμερα των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, ματαιώθηκαν λόγω καιρού, συμπληρώνει η Wall Street Journal.

Στις 10:46 το βράδυ της Παρασκευής, η Επιχείρηση Absolute Resolve ξεκίνησε. Ο Τραμπ παρακολουθούσε την εξέλιξή της από αυτοσχέδιο κέντρο ασφαλείας στο Μαρ-α-Λάγκο, λαμβάνοντας συνεχή ενημέρωση καθώς 150 αεροσκάφη από 20 διαφορετικά σημεία του δυτικού ημισφαιρίου κατευθύνονταν προς το Καράκας. Λίγο μετά τη 1:30 τα ξημερώματα, κάτοικοι άρχισαν να ακούν αεροσκάφη πάνω από την πόλη.

Οι ΗΠΑ χρησιμοποίησαν, κυρίως, αεροπορικά μέσα: μαχητικά F-18, F-22 και F-35, αεροσκάφη ηλεκτρονικού πολέμου EA-18 Growler, αεροσκάφη έγκαιρης προειδοποίησης E-2 Hawkeye, βομβαρδιστικά B-1 και μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Στόχος ήταν η εξουδετέρωση της αντιαεροπορικής άμυνας της Βενεζουέλας, ώστε να εξασφαλιστεί η ασφαλής προσέγγιση των ελικοπτέρων.

Στις 2:01 π.μ., ομάδα της Delta Force έφτασε στο συγκρότημα του Μαδούρο. Τα ελικόπτερα δέχθηκαν πυρά και οι αμερικανικές δυνάμεις απάντησαν με «συντριπτική ισχύ». Ο Μαδούρο και η σύζυγός του προσπάθησαν να καταφύγουν σε ενισχυμένο δωμάτιο ασφαλείας, χωρίς επιτυχία, και τελικά παραδόθηκαν. Λίγο μετά τις 3:30 π.μ., το προεδρικό ζεύγος βρισκόταν ήδη σε αμερικανικό αεροσκάφος εκτός Βενεζουέλας. Ο Τραμπ ανήρτησε αργότερα φωτογραφία του Μαδούρο στο USS Iwo Jima. Και οι δύο αντιμετωπίζουν πλέον ομοσπονδιακές κατηγορίες στη Νέα Υόρκη για διακίνηση τεράστιων ποσοτήτων κοκαΐνης προς τις ΗΠΑ.

