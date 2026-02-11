Savannah Guthrie: Οι Αρχές συνέλαβαν έναν άνδρα για την υπόθεση απαγωγής της μητέρας της

Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση εξαφάνισης της μητέρας της παρουσιάστριας Savannah Guthrie, η οποία εξαφανίστηκε από το σπίτι της στο Τούσον της Αριζόνα και εθεάθη για τελευταία φορά στις 31 Ιανουαρίου, με επικρατέστερο σενάριο να απήχθη παρά τη θέλησή της.

Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες για την υπόθεση, οι Αρχές την Τρίτη συνέλαβαν έναν ύποπτο για την απαγωγή της 84χρονης μητέρας της Αμερικανίδας τηλεοπτικής παρουσιάστριας.

Το γραφείο του σερίφη της κομητείας Πίμα εξέδωσε ανακοίνωση αργά το βράδυ της Τρίτης, αναφέροντας ότι αστυνομικοί «προσήγαγαν ένα άτομο κατά τη διάρκεια τροχονομικού ελέγχου» και ότι το συγκεκριμένο άτομο «ανακρίνεται σε σχέση με την έρευνα για τη μητέρα της Savannah Guthrie».

Ωστόσο λίγες ώρες αργότερα σύμφωνα με το BBC, η αστυνομία άφησε ελεύθερο τον άνδρα, έπειτα από έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στο σπίτι του, με τον ίδιο να δηλώνει πως δεν γνώριζε ποια είναι η 84χρονη. «Δεν παρακολουθώ τις ειδήσεις», είπε χαρακτηριστικά.

Savannah Guthrie: Στη δημοσιότητα εικόνες με ένοπλο στην υπόθεση απαγωγής της μητέρας της

Αξίζει να σημειωθεί, ότι η εξέλιξη αυτή, ήρθε λίγες ώρες αφότου οι Αρχές έδωσαν στη δημοσιότητα βίντεο και φωτογραφίες ενός ένοπλου άνδρα με μάσκα του σκι που φαίνεται στην κάμερα της εξώπορτας του σπιτιού της 84χρονης, το πρωί της ημέρας που εξαφανίστηκε.

Οι ασπρόμαυρες εικόνες απεικονίζουν έναν μασκοφόρο άνδρα, που φορά γάντια και σακίδιο, να πλησιάζει την πόρτα του σπιτιού της. Σε μία από τις εικόνες, κουνά αυτό που φαίνεται να είναι φυτό, ενώ σε άλλη αρχίζει να αποσυναρμολογεί την κάμερα.

New images in the search for Nancy Guthrie:



Over the last eight days, the FBI and Pima County Sheriff’s Department have been working closely with our private sector partners to continue to recover any images or video footage from Nancy Guthrie’s home that may have been lost,… pic.twitter.com/z5WLgPtZpT — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) February 10, 2026

Την ίδια ώρα, η Savannah Guthrie απηύθυνε τη Δευτέρα δραματική έκκληση σε όποιον γνωρίζει οτιδήποτε για την αγνοούμενη μητέρα της να επικοινωνήσει με τις Αρχές. «Βρισκόμαστε σε ώρα απόγνωσης. Και χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τέλος, το FBI δεν έχει ακόμη ταυτοποιήσει ύποπτο, μία ημέρα μετά την εκπνοή της προθεσμίας που είχε τεθεί σε σημείωμα λύτρων από τους φερόμενους απαγωγείς της 84χρονης.

Η οικογένεια Guthrie δήλωσε την Κυριακή ότι θα καταβάλει λύτρα για να διασφαλίσει την ασφαλή επιστροφή της στο σπίτι. Οι αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει τη γνησιότητα της απαίτησης για λύτρα.

Οι προσπάθειες επικοινωνίας με τους απαγωγείς φαίνεται να απέβησαν άκαρπες, με αξιωματούχους να δηλώνουν το βράδυ της Δευτέρας ότι «δεν γνωρίζουμε για οποιαδήποτε συνεχιζόμενη επικοινωνία μεταξύ της οικογένειας Guthrie και των φερόμενων απαγωγέων, ούτε έχουμε ταυτοποιήσει ύποπτο ή πρόσωπο ενδιαφέροντος στην υπόθεση μέχρι αυτή τη στιγμή».

Με πληροφορίες από BBC και Guardian