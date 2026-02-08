Savannah Guthrie: «Θα πληρώσουμε» - Το μήνυμα της παρουσιάστριας προς τους απαγωγείς της μητέρας της

Η Savannah Guthrie και η οικογένειά της έδωσαν στη δημοσιότητα νέο βίντεο, με το οποίο απευθύνουν έκκληση για την ασφαλή επιστροφή της μητέρας τους.

«Λάβαμε το μήνυμά σας και καταλαβαίνουμε», λέει η Αμερικανίδα παρουσιάστρια στο βίντεο που αναρτήθηκε στο Instagram το βράδυ του Σαββάτου, πλαισιωμένη από τα δύο αδέλφια της. «Σας παρακαλούμε τώρα να μας επιστρέψετε τη μητέρα μας, ώστε να μπορέσουμε να γιορτάσουμε μαζί της».

«Αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να βρούμε γαλήνη», συνέχισε. «Αυτό έχει τεράστια αξία για εμάς. Και θα πληρώσουμε». Στο βίντεο δεν δίνονται λεπτομέρειες για το μήνυμα στο οποίο αναφέρεται.

Η Nancy Guthrie εξαφανίστηκε μέσα στη νύχτα από το σπίτι της στο Tucson το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, με τις αρχές να εκτιμούν ότι απήχθη παρά τη θέλησή της. Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, οι αρχές δήλωσαν ότι δεν έχει ακόμη ταυτοποιηθεί ύποπτος ή πρόσωπο ενδιαφέροντος, ενώ προσφέρουν αμοιβή 50.000 δολαρίων για πληροφορίες.

Η εξαφάνιση έγινε αντιληπτή όταν μέλη της εκκλησίας της ανησύχησαν επειδή δεν εμφανίστηκε στη λειτουργία της Κυριακής. Οι αρχές αναφέρουν ότι νωρίς το πρωί της Κυριακής αποσυνδέθηκε και αφαιρέθηκε κάμερα κουδουνιού από το σπίτι της, ενώ περίπου στις 02:28 τοπική ώρα αποσυνδέθηκε από το κινητό της και η εφαρμογή που συνδέεται με τον βηματοδότη της.

Ο ειδικός πράκτορας του FBI, Χιθ Τζανκ, δήλωσε ότι η υπηρεσία εξετάζει ενδεχόμενο σημείωμα λύτρων που στάλθηκε σε αρκετά μέσα ενημέρωσης. Την Παρασκευή, οι αρχές ανέφεραν ότι «γνωρίζουν για νέο μήνυμα σχετικά με τη Nancy Guthrie» και ότι «ελέγχουν την ακρίβεια των πληροφοριών που περιλαμβάνει».

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του NBC News, ο Τζανκ είπε πως το σημείωμα περιείχε στοιχεία, προθεσμία και συγκεκριμένο χρηματικό ποσό που ζητούσαν οι δράστες. Παρουσιαστής τοπικού συνεργαζόμενου σταθμού του CBS News ανέφερε στο BBC ότι το κανάλι του έλαβε το «μήνυμα», χωρίς να αποκαλύψει το περιεχόμενό του.

Σύμφωνα με τον ειδησεογραφικό ιστότοπο TMZ, ο οποίος φέρεται να έλαβε μία από τις επιστολές, οι απαγωγείς ζητούν λύτρα ύψους εκατομμυρίων δολαρίων σε κρυπτονομίσματα, τα οποία είναι δημοφιλή σε εγκληματικά δίκτυα και δύσκολα εντοπίζονται.

Με πληροφορίες από BBC