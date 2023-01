Σαρώνουν την Καλιφόρνια οι πλημμύρες-Εκκενώνονται επαύλεις διασήμων στο σημείο που μένουν Χάρι-Μέγκαν

Συναγερμός έχει σημάνει στην Καλιφόρνια λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων.

Οι καταιγίδες που πλήττουν την πολιτεία εδώ και 10 ημέρες ανάγκασαν τις αρχές τη Δευτέρα, να καλέσουν τους κατοίκους της πόλης Μοντεσίτο, όπου ζουν πολλοί διάσημοι, μεταξύ των οποίων ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ, να εγκαταλείψουν τις εστίες τους.

Στην παραθαλάσσια αυτή πόλη, που βρίσκεται σε απόσταση μιάμισης ώρας με το αυτοκίνητο βόρεια του Λος Άντζελες, ζουν διάσημοι αστέρες του Χόλιγουντ, όπως η Τζένιφερ Άνιστον, ο Ρόμπ Λόου, η Γκουίνεθ Πάλτροου και η παρουσιάστρια της τηλεόρασης Όπρα Γουίνφρι, σε επαύλεις αξίας εκατομμυρίων δολαρίων.

Around 90% of California residents are under flood watches this morning, as deadly storms hammer the state, bringing heavy rain, dangerous flooding, landslides, power outages and a sinkhole in L.A. County. https://t.co/AOuTghBmUy pic.twitter.com/6T80qaYr26