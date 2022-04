Σαγκάη: Φράχτες έξω από πολυκατοικίες για τον περιορισμό των κρουσμάτων

Οι κινεζικές αρχές φαίνεται πως έχουν αρχίσει να τοποθετούν φράχτες σε διάφορες περιοχές της Σαγκάης σε μια ακόμα προσπάθεια να περιορίσουν τη μετακίνηση του πληθυσμού εν μέσω έξαρσης κρουσμάτων κορωνοϊού.

Πράσινοι φράχτες έχουν εμφανιστεί χωρίς καμία προειδοποίηση έξω από πολυκατοικίες όπου οι κάτοικοί τους απαγορεύεται να βγουν έξω.

Εδώ και βδομάδες πλέον, η Σαγκάη βρίσκεται σε αυστηρότατο lockdown καθώς οι κινεζικές αρχές ακολουθούν τη λεγόμενη πολιτική μηδενικών κρουσμάτων του ιού.

Εικόνες εργαζομένων με λευκές στολές που σφραγίζουν τις εισόδους των πολυκατοικιών της πόλης και κλείνουν δρόμους με φράχτη έχουν διαδοθεί τις τελευταίες ημέρες στα κινεζικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Shanghai Covid Stories: Barriers are being installed all over the city. Meanwhile their purpose hasn't been fully explained.



