«Ρωτήστε τον Όμηρο»: Αντιδράσεις στα social μετά την επίθεση Μασκ σε Νόλαν και Νιόνγκο για την Οδύσσεια

Αντιδράσεις έχει προκαλέσει η επίθεση του Έλον Μασκ προς τον σκηνοθέτη Κρίστοφερ Νόλαν για την ταινία του με τίτλο «Οδύσσεια» και την επιλογή να ενταχθεί στο καστ η Λουπίτα Νιόνγκο.

Ο Έλον Μασκ άσκησε δριμεία κριτική στον βραβευμένο με Όσκαρ σκηνοθέτη, υποστηρίζοντας ότι έχει χάσει την «ακεραιότητά» του λόγω των πρόσφατων επιλογών στο καστ της Οδύσσειας.

Η συζήτηση οδήγησε σε έντονη διαδικτυακή αντιπαράθεση γύρω από τις επιλογές διανομής ρόλων σε κλασικά έργα και τη σύγχρονη επανερμηνεία τους.

Η διασκευή του Νόλαν στο αρχαίο ελληνικό έπος του Ομήρου είναι η πρώτη ταινία μυθοπλασίας που γυρίζεται εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX και διαθέτει ένα all-star καστ στο οποίο συμμετέχουν οι Ματ Ντέιμον, Τομ Χόλαντ, Ζεντάγια, Ρόμπερτ Πάτινσον, Σαρλίζ Θερόν, Αν Χάθαγουεϊ, Μία Γκοθ και η βραβευμένη με Όσκαρ Λουπίτα Νιόνγκο.

Η συμμετοχή της Νιόνγκο λοιπόν, φαίνεται να ενόχλησε τον Μασκ, καθώς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης γράφτηκε ότι θα υποδυθεί την Ελένη της Τροίας.

Ένας χρήστης του X έγραψε: «Η Ελένη της Τροίας είχε ανοιχτόχρωμο δέρμα, ήταν ξανθιά και ήταν "το πρόσωπο που έβαλε μπρος χίλια καράβια", επειδή ήταν τόσο όμορφη που οι άντρες ξεκίνησαν πόλεμο γι’ αυτήν. Οι επιλογές στο καστ που καθιστούν το βασικό αφήγημα ασύνδετο είναι στην ουσία παραδοχή ότι η ιστορία δεν ήταν ποτέ το ζητούμενο και αποτελούν προσβολή προς τον συγγραφέα».

Ο Μασκ αναμετέδωσε την ανάρτηση με την απάντησή του: «Ο Κρις Νόλαν έχει χάσει την ακεραιότητά του».

Και οι δύο αναρτήσεις έγιναν viral, κυρίως επειδή τα ρατσιστικά υπονοούμενα της πρώτης είναι έντονα, αλλά και επειδή ο Μασκ αποτυγχάνει παταγωδώς να αντιληφθεί ότι το ομηρικό έπος είναι μύθος.

Το Euronews επισημαίνει, επικαλούμενο αρχαίες πηγές, πως ο Δίας, ο θεός του κεραυνού που κυβερνά τους υπόλοιπους θεούς, μεταμορφώθηκε σε κύκνο και συνευρέθηκε με τη Λήδα, η οποία στη συνέχεια γέννησε ένα αυγό από το οποίο προέκυψε η Ελένη.

Μια άλλη εκδοχή, που διασώζεται στο χαμένο επικό ποίημα «Κύπρια», αναφέρει ότι η Ελένη ήταν κόρη του Δία και της θεάς Νέμεσης, η οποία δεν ήθελε να συνευρεθεί με τον Δία και γι’ αυτό μεταμορφώθηκε σε χήνα για να του ξεφύγει. Εκείνος, με τη σειρά του, μεταμορφώθηκε επίσης σε χήνα και βίασε τη Νέμεση, η οποία γέννησε ένα αυγό από το οποίο γεννήθηκε η Ελένη.

Όπως έγραψε ένας χρήστης: «Η "Οδύσσεια" είναι μύθος. Δεν υπάρχουν ιστορικές αποδείξεις ότι η Ελένη της Τροίας υπήρξε πραγματικά, άρα μπορεί να είναι όμορφη σε οποιοδήποτε χρώμα. Το να επιλέγεις μια όμορφη μαύρη γυναίκα ΔΕΝ αντιβαίνει με κανέναν τρόπο, σχήμα ή μορφή σε αυτά που γράφτηκαν πριν από χιλιάδες χρόνια. Ρωτήστε τον ίδιο τον Όμηρο».

Παρόλα αυτά, οι αναρτήσεις έχουν προκαλέσει αντιδράσεις στο διαδίκτυο, με αρκετούς να διαφωνούν με το καστ, ενώ άλλοι επιχειρηματολογούν με συνέπεια ότι οι μυθολογικοί χαρακτήρες μπορούν να επανερμηνευτούν δημιουργικά και επικρίνουν τον Μασκ επειδή ενισχύει ρατσιστικό περιεχόμενο.

Ωστόσο, αν και μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη ανακοίνωση από την παραγωγή για τον ακριβή ρόλο που θα ερμηνεύσει η Λουπίτα Νιόνγκο, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της LiFΟ, η ηθοποιός υποδύεται την Κλυταιμνήστρα, σύζυγο του Αγαμέμνονα, βασιλιά των Μυκηνών και εμβληματική φιγούρα της ελληνικής μυθολογίας.

