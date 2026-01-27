Και ο Τράβις Σκοτ στην «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν

Η «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν είναι από τις πιο πολυαναμενόμενες ταινίες του Χόλιγουντ, μεταξύ άλλων λόγω του καστ της, που στελεχώνεται από πλήθος κινηματογραφικών αστέρων – και όχι μόνο.

Στην ταινία με πρωταγωνιστή τον Ματ Ντέιμον και πλάι στους Αν Χάθαγουεϊ, Τομ Χόλαντ, Λουπίτα Νιόνγκο, Ρόμπερτ Πάτινσον, Σαρλίζ Θέρον και πολλούς ακόμη, φέρεται να συμμετέχει και ο Τράβις Σκοτ.

Ένα νέο τηλεοπτικό σποτ για την πολυαναμενόμενη επική ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν «δίνει στους θεατές μια πρώτη γεύση από τον χαρακτήρα που υποδύεται ο 10 φορές υποψήφιος για Grammy ράπερ», όπως μεταδίδει το Deadline.

Στο teaser διάρκειας ενός λεπτού, που προβλήθηκε κατά τη διάρκεια της μετάδοσης του αγώνα AFC Championship μεταξύ των New England Patriots και των Denver Broncos από το Fox, μια σκηνή με τον Μενέλαο του Τζον Μπέρνθαλ και τον Τηλέμαχο του Χόλαντ διακόπτεται από τον Σκοτ, ο οποίος ακούγεται να ανακοινώνει:

«Ένας πόλεμος, ένας άντρας, ένα τέχνασμα — ένα τέχνασμα για να σπάσει τα τείχη της Τροίας», την ώρα που το τρέιλερ δείχνει εικόνες από τον Τρωικό Πόλεμο. «Καίγεται, ουρλιάζει μέχρι το έδαφος», συνεχίζει.

Ο Νόλαν έχει συνεργαστεί στο παρελθόν με τον Σκοτ, ο οποίος συνέβαλε στο θεματικό τραγούδι «THE PLAN» για το soundtrack της ταινίας Tenet του 2020. Ο δύο φορές βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης είχε δηλώσει στο GQ εκείνη τη χρονιά ότι η φωνή του καλλιτέχνη «έγινε το τελευταίο κομμάτι ενός παζλ που διήρκεσε ένα ολόκληρο έτος».

Το τρέιλερ της «Οδύσσειας»

Τον Δεκέμβριο, η Universal Pictures έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο teaser για το «The Odyssey», την πολυαναμενόμενη κινηματογραφική μεταφορά του ομηρικού έπους από τον Κρίστοφερ Νόλαν.

Η ταινία αφηγείται την πορεία του Οδυσσέα, τον οποίο υποδύεται ο Ματ Ντέιμον, καθώς προσπαθεί να επιστρέψει στην πατρίδα του μετά τον Τρωικό Πόλεμο. Η Universal είχε ήδη δώσει μια πρώτη εικόνα από την ταινία τον Φεβρουάριο, δημοσιεύοντας φωτογραφία του Ντέιμον στον ρόλο του κεντρικού ήρωα.

Το τρέιλερ δείχνει τον Οδυσσέα να ναυαγεί μαζί με τον στρατό του και να προσπαθεί να επιστρέψει στην πατρίδα του μέσα από ένα επικίνδυνο και γεμάτο κακουχίες ταξίδι. Ο ίδιος και οι στρατιώτες του εμφανίζονται επίσης μέσα στον περίφημο Δούρειο Ίππο, ο οποίος είχε ήδη παρουσιαστεί σε ένα εξάλεπτο απόσπασμα που προβλήθηκε πριν από προβολές Imax 70mm των ταινιών «Sinners» και «One Battle After Another».

Ο Οδυσσέας διασχίζει στεριές, ταξιδεύει στη θάλασσα και περνά μέσα από σπήλαια, όπου μέσα στις σκιές διακρίνεται ένα «απειλητικά τεράστιο πλάσμα», γράφει το Variety. Παράλληλα, υπάρχουν σύντομα πλάνα με τον Τομ Χόλαντ στον ρόλο του Τηλέμαχου, γιου του Οδυσσέα, και την Αν Χάθαγουεϊ ως Πηνελόπη, τη σύζυγό του.

Οδύσσεια: Το καστ της υπερπαραγωγής του Νόλαν

Το καστ πλαισιώνεται από κινηματογραφικούς αστέρες, όπως οι: Ζεντάγια, Λουπίτα Νιόνγκο, Σαρλίζ Θερόν, Μία Γκοθ, Μπένι Σαφντί, Τζον Μπέρνταλ, Ρόμπερτ Πάτινσον και Τζον Λεγκουιζάμο. Εκτός από τη σκηνοθεσία, ο Νόλαν υπογράφει και το σενάριο, ενώ την παραγωγή έχει αναλάβει μαζί με τη σύζυγό του, Έμμα Τόμας.

Η Universal ανακοίνωσε τον περασμένο Δεκέμβριο ότι η ταινία θα γυριστεί «σε όλο τον κόσμο χρησιμοποιώντας την ολοκαίνουργια τεχνολογία Imax». Ο διευθυντής της Universal, Jim Orr, αποκάλυψε στο CinemaCon ότι το κοινό μπορεί να περιμένει «ένα μοναδικό κινηματογραφικό αριστούργημα που ο ίδιος ο Όμηρος θα ήταν πολύ πιθανό να είναι περήφανος».

Ο Λεγκουιζάμο δήλωσε για τον Νόλαν: «Δεν το κάνει με βάση τις αποφάσεις μιας επιτροπής, δεν το κάνει με βάση τις οδηγίες του στούντιο». «Είναι σαν ανεξάρτητος σκηνοθέτης, αλλά με τρελά λεφτά», πρόσθεσε.

Η πιο πρόσφατη επιτυχία του Κρίστοφερ Νόλαν ήταν η ταινία «Oppenheimer», η οποία κέρδισε επτά Όσκαρ το 2024. Ο σκηνοθέτης δήλωσε στο Variety το 2023 ότι δεν ήταν σίγουρος για το ποιο έργο θα αναλάμβανε μετά το «Oppenheimer», αλλά πρόσθεσε: «Ό,τι και να κάνω, πρέπει να νιώθω ότι μου ανήκει απόλυτα. Πρέπει να το κάνω πρωτότυπο για μένα: η αρχική ιδέα μπορεί να προέρχεται από αλλού, αλλά πρέπει να περάσει από τα δάχτυλά μου στο πληκτρολόγιο και να βγει μόνο από τα μάτια μου».

Η ταινία «The Odyssey» θα κυκλοφορήσει στις αίθουσες τη 17η Ιουλίου.

