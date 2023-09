Ρότερνταμ: Τουλάχιστον 3 νεκροί από την ένοπλη επίθεση- Φοιτητής και σεσημασμένος ο δράστης

Τουλάχιστον τρεις είναι οι νεκροί από την ένοπλη επίθεση στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας, ενώ ο 32χρονος δράστης- που ήταν φοιτητής στο πανεπιστήμιο Erasmus - συνελήφθη.

Ο 32χρονος άνοιξε πυρ σε ένα σπίτι και στη συνέχεια σε πανεπιστημιακό νοσοκομείο στο Ρότερνταμ - που συνδέεται με το Erasmus - σκοτώνοντας ένα 14χρονο κορίτσι, την 39χρονη μητέρα του και έναν 43χρονο λέκτορα. Οι αρχές εξετάζουν αν τα δύο επεισόδια πυροβολισμών σημειώθηκαν από το ίδιο άτομο.

Πλάνα που είδαν το φως της δημοσιότητας δείχνουν έναν άνδρα με ρούχα παραλλαγής να απομακρύνεται με χειροπέδες από το κτίριο του νοσοκομείου. Τα κίνητρα της επίθεσης δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά.

Ο Ολλανδός πρωθυπουργός Μαρκ Ρούτε έγραψε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι «οι σκέψεις μου είναι στα θύματα, στους αγαπημένους τους και σε όλους τους ανθρώπους που φοβήθηκαν από το περιστατικό».

Σε ενημέρωση των δημοσιογράφων μετά τους πυροβολισμούς της Πέμπτης, οι αστυνομικοί του Ρότερνταμ δήλωσαν ότι ο δράστης - ο οποίος δεν έχει κατονομαστεί δημοσίως - ήταν σεσημασμένος.

Είχε καταδικαστεί για κακοποίηση ζώων πριν από δύο χρόνια. Η αστυνομία δήλωσε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις για δεύτερο δράστη. Καθώς άρχισαν οι πυροβολισμοί στο ιατρικό κέντρο, υπάλληλοι καταγράφηκαν να τρέχουν έξω από το κτίριο πανικόβλητοι μαζί με τους ασθενείς, ορισμένοι από αυτούς σε φορεία.

Επίλεκτες ομάδες της αστυνομίας -συμπεριλαμβανομένων ελεύθερων σκοπευτών- εισέβαλαν στο νοσοκομείο, ενώ πέταξαν και ελικόπτερα για να ακινητοποιήσουν τον δράστη.

