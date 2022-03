Ρώσος διαπραγματευτής: Μεγαλύτερη σύγκλιση με την Ουκρανία για το ουδέτερο καθεστώς

Η Μόσχα και το Κίεβο είναι σε μεγαλύτερη σύγκλιση σε ό,τι αφορά την ουδετερότητα της Ουκρανίας και την εγκατάλειψη των σχεδίων για ένταξη στο ΝΑΤΟ, δήλωσε Ρώσος διαπραγματευτής.

Ο Βλαντιμίρ Μεντίνσκι, μέλος της ρωσικής ομάδας που μετέχει στις διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία, δήλωσε στο Interfax ότι η Μόσχα και το Κίεβο «στα μισά» για να συμφωνήσουν για το ζήτημα της αποστρατικοποίησης της Ουκρανίας.

Συμπλήρωσε ότι οι δύο πλευρές συζητούν μικροδιαφορές για τις εγγυήσεις ασφαλείας σε περίπτωση που η Ουκρανία εγκαταλείψει την προσπάθεια να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ. Ο Μεντίνσκι αρνήθηκε να αποκαλύψει άλλες λεπτομέρειες για τις διαπραγματεύσεις.

Χθες, ο Βλαντιμίρ Πούτιν είπε στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ακριβώς ποιες είναι οι απαιτήσεις της Ρωσίας για να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία. Ανάμεσά τους, η αποδοχή ότι η Ουκρανία θα είναι ουδέτερη και ότι δεν θα κάνει αίτηση να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ.

Επίσης, θα πρέπει να γίνει αποστρατικοποίηση της Ουκρανίας, για να διασφαλιστεί ότι δεν αποτελεί «απειλή» για τη Ρωσία, ενώ θα πρέπει να προστατεύεται η χρήση της ρωσικής γλώσσας στη χώρα.

Στο μεταξύ ο Μιχαΐλο Ποντόλιακ, σύμβουλος του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και μέλος της ουκρανικής διαπραγματευτικής ομάδας, κάλεσε τους «ειδικούς» να σταματήσουν να σχολιάζουν πώς να πολεμήσει η χώρα του κόντρα στη Ρωσία και πώς να διαπραγματευτεί με τη Μόσχα. «Ξέρουμε τι κάνουμε και πώς θα διορθώσουμε όλα τα λάθη τους», ανέφερε.

Unity of 🇺🇦. This is an incredible story that shocked the world & proved that we are a cool nation. Please, stop the "experts" blabbering about how to wage a war or negotiate properly, while hiding in an unknown place. We know what we’re doing & we‘ll correct all their mistakes. pic.twitter.com/iRXyI6LEH0