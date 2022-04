Ρωσική πυραυλική επιδρομή στο αεροδρόμιο της Οδησσού - Καταστράφηκε ο διάδρομος προσγείωσης

Πυραυλική επίθεση στο αεροδρόμιο της Οδησσού πραγματοποίησαν νωρίτερα τα αεροσκάφη της ρωσικής αεροπορίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ουκρανικού στρατού, η επιδρομή κατέστρεψε τον διάδρομο προσγείωσης - απογείωσης, ο οποίος δεν μπορεί πλέον να χρησιμοποιηθεί.

The occupants began shelling #Odesa. An explosion was detected near the airport. pic.twitter.com/KXen4jMBOi