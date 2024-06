Ρωσία και Λευκορωσία κάνουν ασκήσεις ανάπτυξης πυρηνικών όπλων

Η Ρωσία ανακοίνωσε την Τρίτη ότι τα στρατεύματά της ξεκίνησαν το δεύτερο στάδιο ασκήσεων για να εξασκήσουν την ανάπτυξη τακτικών πυρηνικών όπλων μαζί με τα τον στρατό της Λευκορωσίας μετά από απειλές από τις δυτικές δυνάμεις, όπως είπε η Μόσχα.

Η Ρωσία λέει ότι οι ΗΠΑ και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί τους ωθούν τον κόσμο στο χείλος της πυρηνικής σύγκρουσης δίνοντας στην Ουκρανία όπλα αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων, μερικά από τα οποία χρησιμοποιούνται κατά του ρωσικού εδάφους. Από τότε που έστειλε χιλιάδες στρατεύματα στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου 2022, ο Βλαντιμίρ Πούτιν έχει επανειλημμένα πει ότι η Ρωσία θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα για να αμυνθεί σε ακραίες καταστάσεις, σχόλια που η Δύση απέρριψε ως κροταλισμό. Η Ρωσία τον περασμένο μήνα συνέδεσε ρητά τις πυρηνικές ασκήσεις που διέταξε ο Πούτιν με, όπως είπε, «προκλητικές δηλώσεις και απειλές ορισμένων δυτικών αξιωματούχων κατά της Ρωσικής Ομοσπονδίας».

Στο πρώτο στάδιο των ασκήσεων, τα ρωσικά στρατεύματα εκπαίδευσαν πώς να οπλίζουν και να αναπτύσσουν πυραύλους Iskander, ενώ η αεροπορία εκπαίδευσε πώς να οπλίζει υπερηχητικούς πυραύλους Kinzhal. Το δεύτερο στάδιο, που ανακοινώθηκε την Τρίτη, περιελάμβανε την κατάρτιση κοινής εκπαίδευσης ρωσικών και λευκορωσικών μονάδων «για τη μαχητική χρήση μη στρατηγικών πυρηνικών όπλων», δήλωσε το υπουργείο Άμυνας. «Η κατάσταση στην ευρωπαϊκή ήπειρο είναι αρκετά τεταμένη, η οποία προκαλείται καθημερινά από νέες αποφάσεις και ενέργειες εχθρικών προς τη Ρωσία ευρωπαϊκών πρωτευουσών και κυρίως από την Ουάσιγκτον», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ όταν ρωτήθηκε για τις ασκήσεις. «Ως εκ τούτου, φυσικά, τέτοιες ασκήσεις και η διατήρηση της ετοιμότητας μάχης είναι πολύ σημαντικές για εμάς».

