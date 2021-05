Έκρηξη μέσα σε ένα σχολείο στο Καζάν της Ρωσίας, σημειώθηκε όταν δύο άγνωστοι άνοιξαν πυρ, σύμφωνα με εκπρόσωπο των τοπικών υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

Τουλάχιστον 11 άτομα, τα περισσότερα από τα οποία ήταν μαθητές, σκοτώθηκαν όπως μεταδίδει στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA Novosit.

Ένας από τους δράστες, 17 ετών, συνελήφθη, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS ενώ ο δεύτερος σκοπευτής σκοτώθηκε αργότερα από τις δυνάμεις ασφαλείας.

«Υπήρξε μια έκρηξη στο σχολικό κτίριο, μπορούμε να δούμε έντονο καπνό», δήλωσε ο εκπρόσωπος.

Πάνω από 20 ασθενοφόρα κατευθύνονται προς στο σχολείο, δήλωσε εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας του Ταταρστάν.

«Δεν υπάρχουν διαθέσιμα επίσημα στοιχεία για τους τραυματίες ή τα θύματα μέχρι στιγμής», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

«Αξιωματικοί επιβολής του νόμου έχουν συλλάβει έναν έφηβο ως ύποπτο για τους πυροβολισμούς στο σχολείο», δήλωσε ο εκπρόσωπος.

BREAKING: Mass shooting in a school in Russia’s city Kazan, multiple people killed. Students jumping off from the school’s window during the scene pic.twitter.com/EggfyDiJ67

In Kazan, a 19-year-old teenager opened fire at a school, according to the latest information, a teacher and six students were killed. The shooter is detained, while it is reported that there are two shooters. It is barricaded on the 4th floor of the school.🌹🌹🌹 pic.twitter.com/RV8TsNaqGg