Ρωσία: Αυτοκτόνησε ο υπουργός Μεταφορών λίγο μετά την αποπομπή του από τον Πούτιν

Ο Ρομάν Σταροβόιτ, υπουργός Μεταφορών της Ρωσίας, φέρεται να αυτοκτόνησε μετά την αιφνιδιαστική αποπομπή του από τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, σύμφωνα με το μέσο ενημέρωσης Izvestiya, που επικαλείται ανώνυμη πηγή. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Σταροβόιτ αυτοπυροβολήθηκε.

Η αποπομπή του ήρθε ξαφνικά, σε μια περίοδο που ο τομέας των μεταφορών της Ρωσίας αντιμετωπίζει σοβαρές δυσκολίες, καθώς ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται για τέταρτο χρόνο. Η ρωσική αεροπορία έχει έλλειψη ανταλλακτικών, ενώ οι Ρωσικοί Σιδηρόδρομοι — ο μεγαλύτερος εργοδότης της χώρας — πιέζονται από το αυξημένο κόστος δανεισμού, καθώς τα υψηλά επιτόκια που επιβάλλονται για να συγκρατηθεί ο πληθωρισμός επηρεάζουν σημαντικά τα οικονομικά τους.

