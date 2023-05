Χάρισον Φορντ: Θα ήθελα να ξαναγίνω ο τύπος που ήμουν αλλά μου αρέσει που γερνάω

Μετά τη βράβευσή του με έναν Χρυσό Φοίνικα στο φεστιβάλ των Καννών για το σύνολο της καριέρας του, ο Χάρισον Φορντ μίλησε για τον ρόλο του στην ταινία «Indiana Jones and the Dial of Destiny».

Ο Αμερικανός ηθοποιός συγκινήθηκε καθώς θυμήθηκε τα χρόνια που υποδυόταν τον Indiana Jones ενώ επισήμανε πως αυτή είναι η τελευταία ταινία στην οποία παίζει τον συγκεκριμένο ρόλο.

«Μου αρέσει να δουλεύω. Αγαπώ αυτόν τον χαρακτήρα. Μου αρέσει αυτό που έφερε στη ζωή μου», είπε μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Φεστιβάλ. «Δεν είναι προφανές;» πρόσθεσε ο 80χρονος, όταν ρωτήθηκε γιατί παραμερίζει τον ρόλο τώρα.

Ο Χάρισον Φορντ συμπλήρωσε πως «Υπάρχει μαγεία εδώ και προέρχεται από τη συνεργασία, από το σμίξιμο όλων των φιλοδοξιών» και τόνισε πως «Δεν έχω δει ποτέ ηθοποιούς να δίνουν τόσα ο ένας στον άλλον».

Η ταινία αρχίζει στο τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου με έναν Χάρισον Φορντ να εμφανίζεται νέος, ένα επίτευγμα ειδικών εφέ από την τεχνολογία της Τεχνητής Νοημοσύνης που χρησιμοποιεί παλιά πλάνα για να δημιουργήσει μια μη γερασμένη εκδοχή του προσώπου του.

«Ξέρω ότι αυτό είναι το πρόσωπό μου, ότι δεν είναι κάποια μαγεία του PhotoShop. Έτσι έμοιαζα πριν από 35 χρόνια, επειδή η Lucasfilm έχει κάθε καρέ ταινίας που φτιάξαμε μαζί όλο αυτό το χρόνο», τόνισε.

Ήταν ευχαριστημένος με το πώς εξελίχθηκε το αποτέλεσμα, λέγοντας αστειευόμενος «Θα ήθελα να ξαναγίνω ο τύπος που ήμουν, γιατί δεν είμαι, αλλά μου αρέσει που γερνάω».

Harrison Ford on seeing himself de-aged in #IndianaJones5: "I think it was used very skillfully. I'm very happy with it."



Could Indiana Jones continue with a de-aged Ford? "No," says Kathleen Kennedy.https://t.co/c6p4UXtM4X #Cannes pic.twitter.com/WhgPtitVrp