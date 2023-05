«Killers of the flower moon»: Ντε Νίρο και Ντι Κάπριο στη νέα ταινία του Σκορσέζε- Κυκλοφόρησε το τρέιλερ

Ο Μάρτιν Σκορσέζε ενώνει ξανά τις δυνάμεις του με τους Ρόμπερτ Ντε Νίρο και Λεονάρντο Ντι Κάπριο για την νέα του ταινία «Killers of the Flower Moon», το τρέιλερ της οποίας κυκλοφόρησε χθες.

To «Killers of the Flower Moon» θα προβληθεί εκτός διαγωνισμού στο Φεστιβάλ Καννών 2023.

Το γουέστερν «Killers of the Flower Moon: The Osage Murders and the Birth of the FBI» του Μάρτιν Σκορσέζε βασίζεται στο best seller του David Grann από το 2017. Χρονολογικά η ιστορία μεταφέρεται στη δεκαετία του 1920 στην Οκλαχόμα.

Η ιστορία επικεντρώνεται σε μια σειρά από δολοφονίες του Έθνους Osage για τα δικαιώματα του πετρελαίου και στην έρευνα του νεοσύστατου FBI.

Για τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο και τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο, το «Flower Moon» σηματοδοτεί την πρώτη φορά που οι οσκαρικοί ηθοποιοί συνεργάζονται σε μεγάλου μήκους ταινία, μετά το 1993, οπότε και εμφανίστηκαν μαζί στο «This Boy’s Life».

Ο Ντε Νίρο κέρδισε υποψηφιότητες για Όσκαρ Α' Ανδρικού Ρόλου πρωταγωνιστώντας στις ταινίες του Σκορσέζε «Ο ταξιτζής», «Ακρωτήρι του Φόβου» και «Οργισμένο είδωλο».

Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο από την άλλη υπήρξε επίσης υποψήφιος για Όσκαρ για τις ερμηνείες του στο «The Aviator» και «Ο Λύκος της Wall Street».

Το «Flower Moon» ωστόσο είναι η πρώτη ταινία, στην οποία και οι τρεις θα συνεργαστούν σε μία κοινή παραγωγή. Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο υποδύεται τον Ernest Burkhart, ανιψιό ενός ισχυρού ντόπιου κτηνοτρόφου, τον οποίο υποδύεται ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο. Είναι παντρεμένος με την ιθαγενή που υποδύεται η Lily Gladstone και εμπλέκεται στις δολοφονίες του έθνους Osage.

Η αρχική ιδέα για την ταινία «Flower Moon» ήταν να υποδυθεί τον πράκτορα του FBI, ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο αλλά ο ηθοποιός αποφάσισε να αλλάξει ρόλο για να ερμηνεύσει τον πιο ηθικά διφορούμενο Ernest Burkhart.

«Υπάρχουν πολλοί, τόσοι πολλοί, πεινασμένοι λύκοι. Μπορείς να βρεις τους λύκους σε αυτή τη φωτογραφία;» ακούγεται να λέει ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο στο τρέιλερ της ταινίας.

Ακολουθούν σκηνές χάους κα βίας με τους Ρόμπερτ Ντε Νίρο και Λεονάρντο Ντι Κάπριο να κυριαρχούν σε πλάνα και να προϊδεάζουν για μία τεχνικά και αισθητικά τουλάχιστον άρτια παραγωγή. Σκορσέζε γαρ. «Η απληστία είναι ένα ζώο, που πεινά για αίμα» με αυτή τη φράση κλείνει το τρέιλερ.

Η ταινία κυκλοφορεί από τις Apple και Paramount στις 20 Οκτωβρίου.



Με πληροφορίες του Variety