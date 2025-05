Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ: Τέλος η σύσταση εμβολίου για τον COVID-19 σε υγιή παιδιά και έγκυες

Ο υπουργός Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών, Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ (RFK Jr), δήλωσε, ότι αποσύρεται η σύσταση του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) για τον εμβολιασμό κατά της COVID-19 σε παιδιά και υγιείς εγκύους.

Γνωστός αντιεμβολιαστής, ο Κένεντι δήλωσε «ευτυχής» που βρίσκεται «ένα βήμα πιο κοντά στην υπόσχεση Τραμπ» για το σύστημα Υγείας της Αμερικής.

«Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο ευτυχής να ανακοινώσω ότι, από σήμερα, το εμβόλιο COVID για υγιή παιδιά και υγιείς έγκυες γυναίκες έχει αφαιρεθεί από το συνιστώμενο πρόγραμμα εμβολιασμού του CDC», αναφέρει, μεταξύ άλλων.

Ωστόσο, μέχρι το πρωί της Τρίτης, το CDC δεν είχε επικαιροποιήσει το πρόγραμμα εμβολιασμών ώστε να ταυτίζεται με την ανακοίνωση Κένεντι. «Είμαστε πλέον ένα βήμα πιο κοντά στην υλοποίηση της υπόσχεσης του Ντόναλντ Τραμπ να κάνουμε την Αμερική ξανά υγιή».

Today, the COVID vaccine for healthy children and healthy pregnant women has been removed from @CDCgov recommended immunization schedule. Bottom line: it’s common sense and it’s good science. We are now one step closer to realizing @POTUS’s promise to Make America Healthy Again. pic.twitter.com/Ytch2afCLP