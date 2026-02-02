ΔΙΕΘΝΗ
Ρώμη: Διχάζει το εισιτήριο εισόδου για τη Φοντάνα ντι Τρέβι - «Αποτελεί μέρος της ιστορίας, πρέπει να είναι δωρεάν»

Για άλλους το ποσό είναι μικρό και φυσιολογικό

Φωτ. αρχείου: Unsplash
Διχασμό προκαλεί η εφαρμογή του νέου μέτρου στη Ρώμη, όπου οι επισκέπτες της Φοντάντα ντι Τρέβι καλούνται να πληρώσουν εισιτήριο 2 ευρώ.

Το νέο μέτρο ξεκίνησε τον Ιανουάριο και εντάσσεται σε ένα σχέδιο διαχείρισης των τουριστικών ροών και προστασίας του περίτεχνου μνημείου από τις φθορές και την υποβάθμιση που προκαλεί ο μεγάλος αριθμός επισκεπτών.

Το εισιτήριο στην Φοντάνα ντι Τρέβι

Η Τερέζα Ρομέρο βρίσκεται στη Ρώμη για να γιορτάσει μια σημαντική επέτειο και ένα από τα πρώτα πράγματα που έκανε τη Δευτέρα ήταν να επισκεφθεί τη Φοντάνα ντι Τρέβι για να πετάξει ένα νόμισμα στα νερά της.

Ωστόσο, προτού η τουρίστρια μπορέσει να πλησιάσει το σημείο, έπρεπε να πληρώσει 2 ευρώ.

«Νομίζω ότι είναι φυσιολογικό και 2 ευρώ δεν είναι τίποτα – είναι η τιμή ενός καφέ», είπε η Ρομέρο καθώς έφευγε από το μνημείο. «Το πιο σημαντικό είναι να διατηρηθεί η ιστορία».

Ο σκοπός του τέλους, το οποίο ισχύει από τις 11:30 π.μ. έως τις 10 μ.μ. τις καθημερινές και από τις 9 π.μ. έως τις 10 μ.μ. τα Σαββατοκύριακα, είναι να βοηθήσει τις αρχές να διαχειριστούν καλύτερα τα πλήθη και να συγκεντρώσουν χρήματα για τη συντήρηση της κρήνης. Πάνω από 10 εκατομμύρια άνθρωποι επισκέφτηκαν τη Φοντάνα ντι Τρέβι μόνο το 2025.

Η χρέωση ισχύει μόνο για τους επισκέπτες που κατεβαίνουν τα σκαλιά του συντριβανιού για να φτάσουν στο κατώτερο σημείο. Μπορούν να απολαύσουν όσο χρόνο θέλουν εκεί, ρίχνοντας νομίσματα πάνω από τους ώμους τους σε ένα τελετουργικό που λέγεται ότι εγγυάται την επιστροφή στην Αιώνια Πόλη, και ποζάροντας για selfies. Δεν μπορούν να φάνε, να πιουν ή να καπνίσουν στο συγκεκριμένο σημείο. Οι κάτοικοι της Ρώμης εξαιρούνται από την χρέωση, όπως και τα άτομα με αναπηρία και τα παιδιά κάτω των έξι ετών.

Η χρέωση προβλέπεται να αποφέρει 6,5 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, χρήματα που θα χρησιμοποιηθούν για επενδύσεις στο σιντριβάνι και σε άλλα μνημεία της ιταλικής πρωτεύουσας.

Ο Αλεσάντρο Ονοράτο, υπεύθυνος τουρισμού της Ρώμης, χαρακτήρισε το μέτρο ως «υγιή επανάσταση». «Μέχρι πριν από ένα χρόνο, η επίσκεψη στη Φοντάνα ντι Τρέβι ήταν μια παράλογη εμπειρία», είπε αναφερόμενος στα τεράστια πλήθη που συγκεντρώνονταν στο σημείο, μερικοί από τους οποίους πηδούσαν μέσα.

Τα εισιτήρια μπορούν επίσης να αγοραστούν online.

Οι φωνές κατά του μέτρου

Ωστόσο, υπήρχαν και κάποιοι που διαμαρτυρήθηκαν. «Αυτό δεν είναι καθόλου καλό», είπε η Ίρμα Παβιτασβίλι, μια τουρίστρια από τη Γεωργία, καθώς απομακρυνόταν από το μνημείο αφού της ζητήθηκαν 2 ευρώ. «Πρέπει να είναι για όλους».

Η Άλμα Πίτερσον, μια επισκέπτρια από τις ΗΠΑ, συμφώνησε. «Δεν είναι σωστό να χρεώνεις τους ανθρώπους – αυτό είναι ιστορία, πρέπει να είναι δωρεάν».

Ο Ονοράτο αψήφησε τα σχόλια. «Νομίζω ότι οι τουρίστες σοκαρίστηκαν από το γεγονός ότι η πόλη της Ρώμης ζητά μόνο 2 ευρώ για ένα αξιοθέατο αυτού του επιπέδου», είπε. «Αν η Φοντάνα ντι Τρέβι βρισκόταν στη Νέα Υόρκη, θα ζητούσαν 100 ευρώ, όχι 2».

Καθώς ο αριθμός των επισκεπτών στη Ρώμη και σε όλη την Ιταλία αυξάνεται ραγδαία, οι χρεώσεις για την επίσκεψη σε δημοφιλή αξιοθέατα που προηγουμένως ήταν δωρεάν γίνονται όλο και πιο συνηθισμένες.

Από το 2023, ισχύει χρέωση 5 ευρώ για το Πάνθεον, το οποίο χτίστηκε από τον Ρωμαίο αυτοκράτορα Αδριανό. Οι ημερήσιοι επισκέπτες της Βενετίας πρέπει να πληρώνουν ένα τέλος για να εισέλθουν στην πόλη κατά την περίοδο αιχμής και, από τον Δεκέμβριο, οι τουρίστες πρέπει να πληρώνουν για να εισέλθουν στην αυλή της Βερόνας που συνδέεται με το έργο του Σαίξπηρ «Ρωμαίος και Ιουλιέτα».

Με πληροφορίες από Guardian

