Ρίσκο και ευκαιρία: Οι δύο εκεχειρίες που μπορεί να ενισχύσουν τις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν

Οι διπλωματικές διεργασίες έχουν ξεκινήσει και φαίνεται να αποκτούν δυναμική, όμως τα βαθιά γεωπολιτικά ζητήματα που χωρίζουν τις εμπλεκόμενες πλευρές καθιστούν το αποτέλεσμα αβέβαιο

The LiFO team
Φωτ. Getty Images
Με δύο εύθραυστες εκεχειρίες σε ισχύ στη Μέση Ανατολή, μία ανάμεσα σε Ιράν και ΗΠΑ και μία μεταξύ Ισραήλ και της Χεζμπολάχ στον Λίβανο, δημιουργείται ένα νέο, ασταθές αλλά πιθανώς κρίσιμο διπλωματικό σκηνικό.

Παρότι οι συγκρούσεις έχουν υποχωρήσει προσωρινά, η κατάσταση παραμένει γεμάτη κινδύνους αλλά και ευκαιρίες για διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε Ιράν, ΗΠΑ, Ισραήλ και Λίβανο.

Η πρόσφατη 10ήμερη παύση των εχθροπραξιών στον Λίβανο θεωρείται εξέλιξη που εξυπηρετεί πολλαπλές πλευρές.

Το Ιράν τη χαιρέτισε, συνδέοντάς την με την πρόοδο των επαφών του με τις ΗΠΑ, ενώ ανακοίνωσε ότι τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν «ανοιχτά» για εμπορική ναυσιπλοΐα, στο πλαίσιο της αποκλιμάκωσης.

Για το Ισραήλ, η συμφωνία συνοδεύεται από έντονες εσωτερικές αντιδράσεις, με μέρος της κοινής γνώμης να θεωρεί ότι ενισχύει έμμεσα τη Χεζμπολάχ και, κατ’ επέκταση, το Ιράν.

Από την άλλη πλευρά, αναλυτές σημειώνουν ότι οι απευθείας επαφές Ισραήλ-Λιβάνου και η σταδιακή διπλωματική εμπλοκή του Λιβάνου σε συνομιλίες με τη Δύση, μπορεί να μειώνουν τη γεωπολιτική επιρροή της Τεχεράνης στην περιοχή.



Οι συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν και τα μεγάλα ανοιχτά ζητήματα

Παράλληλα, οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν συνεχίζονται, με στόχο μια ευρύτερη συμφωνία που θα περιορίσει την ένταση στη Μέση Ανατολή.

Στο τραπέζι βρίσκονται κρίσιμα ζητήματα, όπως το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, η περιφερειακή της επιρροή μέσω ένοπλων συμμάχων και ο έλεγχος της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

Η Ουάσινγκτον επιδιώκει περιορισμό της ιρανικής παρουσίας σε οργανώσεις όπως η Χεζμπολάχ, η Χαμάς και οι Χούτι, ενώ το Ιράν δεν δείχνει πρόθυμο να εγκαταλείψει τα εργαλεία επιρροής που διαθέτει στην περιοχή.

Ταυτόχρονα, η πρόοδος σε πιθανή πυρηνική συμφωνία παραμένει δύσκολη, με τις δύο πλευρές να διαφωνούν σε βασικά σημεία.

Η εικόνα που διαμορφώνεται δείχνει ότι, παρά τις πρόσφατες εκεχειρίες, η σταθερότητα παραμένει εύθραυστη.

Οι διπλωματικές διεργασίες έχουν ξεκινήσει και φαίνεται να αποκτούν δυναμική, όμως τα βαθιά γεωπολιτικά ζητήματα που χωρίζουν τις εμπλεκόμενες πλευρές καθιστούν το αποτέλεσμα αβέβαιο.

Με πληροφορίες από BBC

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ ΙΡΑΝ ΕΚΕΧΕΙΡΙΑ

Διεθνή / Νέα προειδοποίηση Τραμπ: «Η εκεχειρία μπορεί να λήξει αν δεν επιτευχθεί συμφωνία μέχρι την Τετάρτη»

Η εκεχειρία ΗΠΑ-Ιράν εκπνέει την Τετάρτη, με τον Ντόναλντ Τραμπ να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο μη παράτασής της, ενώ οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται για αποφυγή κλιμάκωσης
THE LIFO TEAM

Καναδός γκέι πρωταγωνιστής ταινιών ενηλίκων λέει ότι του επέβαλαν 10ετή απαγόρευση εισόδου στις ΗΠΑ

Ειδήσεις / Γκέι πρωταγωνιστής ταινιών ενηλίκων λέει ότι του επέβαλαν 10ετή απαγόρευση εισόδου στις ΗΠΑ

Ο Καναδός σταρ του gay πορνό υποστηρίζει ότι κρατήθηκε επί ώρες από αμερικανούς τελωνειακούς στο αεροδρόμιο Πίρσον του Τορόντο και στη συνέχεια αποκλείστηκε από τις ΗΠΑ για μία δεκαετία
THE LIFO TEAM
FBI ΚΑΣ ΠΑΤΕΛ

Διεθνή / The Atlantic: Ο διευθυντής του FBI «αγνοείται» - Ανησυχία για τη συμπεριφορά του Πατέλ

Περιστατικά υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ, απουσίες χωρίς εξήγηση και έντονη αστάθεια στη συμπεριφορά του φέρεται να προκαλούν ανησυχία στο εσωτερικό του FBI και της κυβέρνησης Τραμπ
THE LIFO TEAM
 
 