Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και η οικογένειά του επισκέφτηκαν πρόσφατα τα Walt Disney Studios για να παρακολουθήσουν ένα τμήμα της ταινίας «Rise» η οποία εξιστορεί την πορεία της οικογένειας ξεκινώντας από τη Νιγηρία και τα Σεπόλια μέχρι την κορυφή του NBA στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με άτομα του φιλικού και επαγγελματικού περιβάλλοντος της οικογένειας Αντετοκούνμπο, που επικαλείται το protothema.gr, η ταινία αναμένεται να κυκλοφορήσει τον ερχόμενο Μάιο. Αυτός είναι και ο προγραμματισμός από την Disney η οποία έχει αναφέρει ήδη ότι η πρεμιέρα θα είναι μέσα στο 2022.

Family. Dedication. Devotion. “Rise,” a @DisneyPlus Original Movie, based on the real life experiences of Milwaukee Bucks star Giannis Antetokounmpo and his family, will debut in 2022. #DisneyRise pic.twitter.com/4tgsWbqmjF

«Ανυπομονώ να το μοιραστώ με τον κόσμο», έγραψε στο Twitter ο Αντετοκούνμπο μαζί με μια φωτογραφία με τη μαμά του, Βερόνικα, και τον αδερφό του Θανάση, όταν είχαν πάει να δουν το απόσπασμα της ταινίας νωρίτερα μέσα στο μήνα.

Great day at @disneystudios watching an early cut of the movie about my family’s journey. Cannot wait to share it with the world 🙏🏾🙌🏾 pic.twitter.com/W5KsWeFc15