Ρίο ντε Τζανέιρο: Υπάλληλος καθαριότητας βρήκε βρέφος δίπλα σε κάδο και θέλει να το υιοθετήσει

Ακόμη ένα πρωτοφανές περιστατικό με βρέφος, σημειώθηκε αυτή τη φορά στο Ρίο ντε Τζανέιρο, στη Βραζιλία.

Ένας υπάλληλος καθαριότητας στο Ρίο ντε Τζανέιρο, εν ώρα εργασίας βρήκε ένα νεογέννητο βρέφος δίπλα σε κάδους σκουπιδιών.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ενώ εργαζόταν μαζί με τον συνάδελφό του, εντόπισε ένα βρέφος παρατημένο μέσα σε κουτί δίπλα σε έναν κάδο απορριμμάτων.

Στην αρχή νόμιζε πως ήταν πλαστική σακούλα, ωστόσο στη συνέχεια διαπίστωσε πως πρόκειται για ζωντανό βρέφος και συγκεκριμένα ένα κορίτσι.

