Ρίο ντε Τζανέιρο: Με αμερικάνικα όπλα η φονική αστυνομική επιχείρηση

Η αμερικανική κυβέρνηση ενέκρινε πέρσι, σύμφωνα με το Reuters την πώληση τυφεκίων «ελεύθερου σκοπευτή» σε μονάδα της αστυνομίας του Ρίο ντε Τζανέιρο, η οποία πρωταγωνίστησε πρόσφατα σε μια από τις πιο φονικές επιχειρήσεις στην ιστορία της Βραζιλίας, με 121 νεκρούς.

Η συμφωνία, ύψους περίπου 150.000 δολαρίων, εγκρίθηκε το 2023, παρά τις ενστάσεις της τότε πρέσβειρας των ΗΠΑ στη Βραζιλία, Ελίζαμπεθ Μπέιγκλι, και άλλων διπλωματών που προειδοποιούσαν πως τα όπλα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε εξωδικαστικές εκτελέσεις.

Η μονάδα BOPE (Batalhão de Operações Policiais Especiais), που έχει αποκτήσει διαβόητη φήμη για τη βία και τις επιχειρήσεις της στις φαβέλες του Ρίο, αγόρασε 20 τουφέκια ελεύθερου σκοπευτή από την εταιρεία Daniel Defense με έδρα τη Τζόρτζια, σύμφωνα με εσωτερικά έγγραφα που επικαλείται το Reuters.

Ρίο ντε Τζανέιρο: Οι ενστάσεις και ο ρόλος του Τραμπ

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ειδησεογραφικού πρακτορείου, η έγκριση της πώλησης ήρθε παρά τις αντιρρήσεις των υπηρεσιών ανθρωπίνων δικαιωμάτων του Στέιτ Ντιπάρτμεντ. Την απόφαση φέρεται να προώθησε ο Ρικάρντο Πίτα, τότε στέλεχος της Ρεπουμπλικανικής Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και νυν ανώτερος σύμβουλος του αμερικάνικου υπουργείου Εξωτερικών, ο οποίος είχε επισκεφθεί τις εγκαταστάσεις της BOPE στο Ρίο το 2024.

Μετά την αλλαγή κυβέρνησης, ο Ντόναλντ Τραμπ ήρε τους περιορισμούς που είχε επιβάλει ο Τζο Μπάιντεν στις εξαγωγές όπλων για λόγους ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ δήλωσε:

«Η προηγούμενη κυβέρνηση αρνήθηκε κρίσιμο εξοπλισμό σε συμμάχους μας στη Βραζιλία. Εμείς παραμένουμε δεσμευμένοι στη στήριξη των εταίρων μας για την ασφάλεια στην ήπειρο».

Ρίο ντε Τζανέιρο: Η επιχείρηση της Αστυνομίας

Η BOPE συμμετείχε στην επιχείρηση της 28ης Οκτωβρίου, που οδήγησε στον θάνατο 121 ανθρώπων, ανάμεσά τους τέσσερις αστυνομικοί. Ο ΟΗΕ και οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων ζητούν διερεύνηση, κάνοντας λόγο για πιθανές παράνομες εκτελέσεις.

Παρότι δεν έχει επιβεβαιωθεί αν τα τυφέκια των ΗΠΑ χρησιμοποιήθηκαν στη συγκεκριμένη επιχείρηση, η αποκάλυψη έχει προκαλέσει διπλωματική αναταραχή στην Ουάσιγκτον. Παρά τα αιματηρά περιστατικά, η BOPE παραμένει δημοφιλής στο Ρίο, όπου πολλοί πολίτες τη θεωρούν αναγκαίο αντίβαρο απέναντι στη βία των συμμοριών. Δημοσκόπηση της AtlasIntel δείχνει ότι 62% των κατοίκων του Ρίο υποστηρίζουν την πρόσφατη επιχείρηση.

Ωστόσο, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ έχει επανειλημμένα αναφέρει τη μονάδα στις ετήσιες εκθέσεις του για τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κάνοντας λόγο για παρατεταμένη ατιμωρησία, υπερβολική χρήση βίας και δολοφονίες υπόπτων χωρίς δίκη.

Η υπόθεση αναδεικνύει τα διλήμματα της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής: τη γραμμή ανάμεσα στη στήριξη συμμάχων για την ασφάλεια και στη συμμόρφωση με τις διεθνείς αρχές ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Με πληροφορίες από Reuters