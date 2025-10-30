ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Ρίο ντε Τζανέιρο: Το χρονικό της χθεσινής φονικής αστυνομικής επιχείρησης

Ο αριθμώς των νεκρών, οι ευθύνες και τα ερωτήματα που παραμένουν ανοιχτά.

Σωτήρης Βαλάρης
Σωτήρης Βαλάρης
Ρίο ντε Τζανέιρο: Τι πραγματικά συνέβη στη φονικότερη αστυνομική επιχείρηση της Πολιτείας Facebook Twitter
Φωτ.: EPA
0

Στις 28 Οκτωβρίου, οι αρχές του Ρίο ντε Τζανέιρο εξαπέλυσαν τη «Operação Contenção» στις φαβέλες Penha και Alemão, με περίπου 2.500 αστυνομικούς, ελικόπτερα, τεθωρακισμένα και drones, με στόχο την ανάσχεση και συλλήψεις στελεχών του Comando Vermelho (CV), ενός από τα ισχυρότερα καρτέλ ναρκωτικών της Βραζιλίας.

Η επιχείρηση εξελίχθηκε σε πολύωρες ένοπλες συγκρούσεις και χαρακτηρίστηκε από την κυβέρνηση ως η πιο επικίνδυνη και συντονισμένη των τελευταίων ετών.

Μέχρι το απόγευμα της Τετάρτης 29 Οκτωβρίου, η κυβέρνηση της Πολιτείας έκανε λόγο για 119–121 νεκρούς (μεταξύ αυτών 4 αστυνομικοί), ενώ η Δημόσια Υπεράσπιση (Defensoria Pública) ανεβάζει τον αριθμό σε περισσότερους από 130 (ενδεικτικά 132: 128 πολίτες + 4 αστυνομικοί). Η απόκλιση αποδίδεται στο γεγονός ότι δεκάδες σοροί εντοπίστηκαν σε δασική ζώνη κοντά στην Penha και μεταφέρθηκαν από κατοίκους σε πλατεία για αναγνώριση, ενώ οι αρχές δηλώνουν πως μετρούν επίσημα μόνο ό,τι εισέρχεται στο Ινστιτούτο Ιατροδικαστών. Οι ταυτοποιήσεις και η ιατροδικαστική διερεύνηση είναι σε εξέλιξη.

Ρίο ντε Τζανέιρο: Τι πραγματικά συνέβη στη φονικότερη αστυνομική επιχείρηση της Πολιτείας Facebook Twitter
Φωτ.: EPA

Τι λέει η αστυνομία για τα γεγονότα

Η ηγεσία ασφαλείας περιέγραψε πως πραγματοποιήθηκε ανάπτυξη ειδικών δυνάμεων σε υψώματα της Serra da Misericórdia, ως γραμμή αποκλεισμού που «έσπρωχνε» ενόπλους προς ζώνες όπου είχαν παραταχθεί άλλες ομάδες. Σύμφωνα με την Αστυνομία, «το σύνολο σχεδόν» των συγκρούσεων έγινε σε περιοχή βλάστησης, με καταγεγραμμένη και τη χρήση εκρηκτικών από drones. Ανακοινώθηκαν επίσης πολλαπλές συλλήψεις και κατασχέσεις δεκάδων τυφεκίων.

Ο κυβερνήτης Κλάουντιο Κάστρο υπερασπίστηκε την επιχείρηση ως «επιτυχία», δηλώνοντας ότι «θύματα» ήταν μόνο οι τέσσερις αστυνομικοί, κάτι που προκάλεσε αντιδράσεις από φορείς και ακτιβιστικές οργανώσεις. Ο ίδιος κατήγγειλε έλλειψη ομοσπονδιακής στήριξης και ζήτησε «περισσότερη συνεργασία και χρηματοδότηση» από την κυβέρνηση της χώρας.

Ρίο ντε Τζανέιρο: Τι πραγματικά συνέβη στη φονικότερη αστυνομική επιχείρηση της Πολιτείας Facebook Twitter
Φωτ.: EPA

Την ημέρα της επιχείρησης καταγράφηκαν εκτεταμένα μπλόκα και διακοπές κυκλοφορίας, με επιπτώσεις στα ΜΜΜ, κλείσιμο σχολείων/πανεπιστημίων και μερική αναστολή υπηρεσιών υγείας. Την επομένη, οι δημοτικές υπηρεσίες επανέφεραν σταδιακά την πόλη σε χαμηλότερο επίπεδο συναγερμού.

«Συγκλονισμένος» ο πρόεδρος Λούλα - Βαθιά ανησυχία του επικεφαλής του ΟΗΕ 

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο ντα Σίλβα είναι «συγκλονισμένος» από τον απολογισμό των θυμάτων της αστυνομικής επιχείρησης στο Ρίο ντε Τζανέιρο, ανακοίνωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης της χώρας.

«Ο πρόεδρος έχει συγκλονιστεί από τον αριθμό των θανάτων και εξεπλάγη από το γεγονός πως μια επιχείρηση τέτοιας εμβέλειας διεξήχθη εν αγνοία της ομοσπονδιακής κυβέρνησης», δήλωσε ο υπουργός Ρικάρντο Λεβαντόβσκι από την Μπραζίλια.

Ρίο ντε Τζανέιρο: Τι πραγματικά συνέβη στη φονικότερη αστυνομική επιχείρηση της Πολιτείας Facebook Twitter
Φωτ.: EPA

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες εκφράζει «βαθιά ανησυχία» για τον απολογισμό της αστυνομικής επιχείρησης, με περισσότερους από 100 νεκρούς στο Ρίο ντε Τζανέιρο, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπός του.

«Ο γενικός γραμματέας εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για τον μεγάλο αριθμό θυμάτων (…). Υπογραμμίζει πως η χρήση της βίας στις αστυνομικές επιχειρήσεις πρέπει να συμφωνεί με τους κανόνες και το διεθνές δίκαιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα και καλεί τις αρχές να διεξάγουν σύντομα μια έρευνα», δήλωσε ο Στεφάν Ντουζαρίκ σε δημοσιογράφους.

«Η Πολιτεία ήρθε για να διαπράξει μια σφαγή. Δεν είναι μια επιχείρηση, ήρθαν απευθείας για να σκοτώσουν», φώναζε στο μικρόφωνο του AFPTV μια γυναίκα που έκλαιγε με αναφιλητά, με το χέρι της να αγγίζει το πρόσωπο ενός νεαρού άνδρα, το πτώμα του οποίου είχαν καλύψει με πράσινο σεντόνι.

Ρίο ντε Τζανέιρο: Τι πραγματικά συνέβη στη φονικότερη αστυνομική επιχείρηση της Πολιτείας Facebook Twitter
Φωτ.: EPA

Ορισμένοι κάτοικοι καταγγέλλουν «εκτελέσεις». «Πολλοί εξ αυτών σκοτώθηκαν από μια σφαίρα στον αυχένα, έναν πυροβολισμό στην πλάτη», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Ραούλ Σαντιάγκο, ένας ακτιβιστής που διαμένει στη συνοικία.

«Βλέπουμε σημάδια εγκαυμάτων, άνθρωποι ήταν δεμένοι. Ορισμένοι παραδόθηκαν, όμως δολοφονήθηκαν εν ψυχρώ», δήλωσε ο δικηγόρος Αλμπίνο Περέιρα Νέτο, ο οποίος εκπροσωπεί τρεις οικογένειες, που έχασαν συγγενείς τους.

Ρίο ντε Τζανέιρο: Τι πραγματικά συνέβη στη φονικότερη αστυνομική επιχείρηση της Πολιτείας Facebook Twitter
Φωτ.: EPA

Τι μένει να αποσαφηνιστεί

  • Επίσημη ταυτοποίηση όλων των σορών από το IML και σαφής χρονοσειρά για το πότε και πού επήλθαν οι θάνατοι που δεν είχαν συμπεριληφθεί στον αρχικό απολογισμό.
  • Πλήρης δημοσιοποίηση κατασχέσεων και συλλήψεων, καθώς και εσωτερικός ή δικαστικός έλεγχος για τον επιχειρησιακό σχεδιασμό.
  • Πολιτικός διάλογος για τα όρια και την αποτελεσματικότητα επιχειρήσεων μεγάλης κλίμακας σε πυκνοκατοικημένες περιοχές.

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Σουδάν: Ο ηγέτης των παραστρατιωτικών λέει ότι θέλει «ενότητα» που θα την επιτύχει «με ειρήνη ή με πόλεμο»

Διεθνή / Σουδάν: Ο ηγέτης των παραστρατιωτικών θέλει «ενότητα» που θα την επιτύχει «με ειρήνη ή με πόλεμο»

Ο Μοχάμεντ Νταγκλό είπε ότι «ερευνητικές επιτροπές» έφτασαν στην Ελ Φάσερ και ότι ο ίδιος «απαιτεί να λογοδοτήσουν όσοι διέπραξαν λάθη», αναφερόμενος στις κατηγορίες για βιαιοπραγίες σε βάρος αμάχων
LIFO NEWSROOM
Η Ευρώπη «μετρά ημέρες» πριν σταματήσει η παραγωγή αυτοκινήτων λόγω της κρίσης στους ημιαγωγούς

Διεθνή / Η Ευρώπη «μετρά ημέρες» πριν σταματήσει η παραγωγή αυτοκινήτων λόγω της κρίσης στους ημιαγωγούς

Tα εργοστάσια της BMW, της Fiat, της Peugeot και της Volkswagen λειτουργούν πλέον «με τα τελευταία αποθέματα», αφού τα αποθέματα ημιαγωγών εξαντλούνται μετά την απαγόρευση εξαγωγών που επέβαλε το Πεκίνο
LIFO NEWSROOM
Ισραήλ: Απαγορεύθηκε η πρόσβαση του Ερυθρού Σταυρού σε Παλαιστίνιους κρατούμενους

Διεθνή / Ισραήλ: Απαγορεύθηκε η πρόσβαση του Ερυθρού Σταυρού σε Παλαιστίνιους κρατούμενους

Η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού ανέφερε ότι «δεν έχει πλέον πρόσβαση στους Παλαιστίνιους κρατουμένους από τις 7 Οκτωβρίου 2023» και υπογράμμισε ότι ο σκοπός αυτών των επισκέψεων ήταν «καθαρά ανθρωπιστικός»
LIFO NEWSROOM
Ο Τραμπ λέει ότι απέτρεψε πόλεμο Ινδίας–Πακιστάν απειλώντας με δασμούς 250% – «Ο Μόντι είναι killer»

Διεθνή / Ο Τραμπ λέει ότι απέτρεψε πόλεμο Ινδίας–Πακιστάν απειλώντας με δασμούς 250% – «Ο Μόντι είναι killer»

Παρά τις δημόσιες αναφορές του Αμερικανού προέδρου ότι «έσωσε την κατάσταση», η κόντρα φαίνεται να έχει ψυχράνει τις σχέσεις Ουάσιγκτον–Νέου Δελχί, οι οποίες ήταν στενές τα τελευταία χρόνια
LIFO NEWSROOM
Γερμανία: Ιστορική ενίσχυση 1 δισ. δολαρίων για τους τελευταίους επιζώντες του Ολοκαυτώματος

Διεθνή / Γερμανία: Ιστορική ενίσχυση 1 δισ. δολαρίων για τους τελευταίους επιζώντες του Ολοκαυτώματος

Στη χρηματοδότηση εντάσσονται και οι λεγόμενοι «Δίκαιοι των Εθνών», δηλαδή άνθρωποι που, χωρίς να είναι Εβραίοι, ρίσκαραν τη ζωή τους για να σώσουν Εβραίους κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου
LIFO NEWSROOM
Η Αγγλία κάνει δωρεάν το χάπι της επόμενης ημέρας – Φαρμακεία χρέωναν έως και 35 € πριν τη ρύθμιση

Διεθνή / Η Αγγλία κάνει δωρεάν το χάπι της επόμενης ημέρας – Φαρμακεία χρέωναν έως και 35€ πριν τη ρύθμιση

Η αλλαγή αποτελεί «μία από τις σημαντικότερες μεταρρυθμίσεις στη σεξουαλική υγεία από τη δεκαετία του '60» σύμφωνα με την Dr Sue Mann, εθνική διευθύντρια γυναικείας υγείας του NHS
LIFO NEWSROOM
Τυφώνας Μελίσα: Έφτασε στην Κούβα - Δείτε live την κίνησή του φαινομένου

Διεθνή / Τυφώνας Μελίσα: Έφτασε στην Κούβα - Δείτε live την κίνηση του φαινομένου

Ο τυφώνας Μελίσα πλήττει την Κούβα με ανέμους έως 193 χλμ/ώρα, προκαλώντας σημαντικές καταστροφές - Zωντανά η πορεία του φαινομένου και οι τελευταίες εξελίξεις για Τζαμάικα και Μπαχάμες
LIFO NEWSROOM
 
 