Ρίο ντε Τζανέιρο: «Δεν υπάρχουν αθώοι στη ζούγκλα» - Ο κυβερνήτης χαρακτήρισε «επιτυχία» την επιχείρηση με τους 130 νεκρούς

«Θύματα ήταν μόνο οι τέσσερις αστυνομικοί» τονίζει ο Κλαούντιο Κάστρο

Ρίο ντε Τζανέιρο: «Δεν υπάρχουν αθώοι στη ζούγκλα» - Ο κυβερνήτης χαρακτήρισε «επιτυχία» την επιχείρηση με τους 130 νεκρούς
Παρά τον σοκαριστικό απολογισμό των πάνω από 130 νεκρών, ο κυβερνήτης του Ρίο ντε Τζανέιρο, Κλάουντιο Κάστρο, υπερασπίστηκε την πολυήμερη επιχείρηση των δυνάμεων ασφαλείας στις φαβέλες Alemão και Penha, αποκαλώντας τη «επιτυχημένη».

«Έχουμε πλήρη ηρεμία και βεβαιότητα για ό,τι κάναμε χθες. Θέλω να εκφράσω την αλληλεγγύη μου στις οικογένειες των τεσσάρων ηρώων που έδωσαν τη ζωή τους για να σώσουν την κοινωνία. Από θύματα, είχαμε μόνο αυτούς τους αστυνομικούς», δήλωσε ο Κάστρο, μετά τη συνάντησή του με αξιωματούχους ασφαλείας.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση του υπουργείου Δημόσιας Ασφάλειας του Ρίο, οι νεκροί ανέρχονται πλέον σε 121, ανάμεσά τους τέσσερις αστυνομικοί, ενώ περισσότερες από 60 σοροί βρέθηκαν σε δασώδη περιοχή της Serra da Misericórdia — σημείο όπου είχαν σημειωθεί οι σφοδρότερες συγκρούσεις με μέλη του Comando Vermelho (CV).

«Δεν υπάρχουν αθώοι στη ζούγκλα»

Ο Κάστρο προκάλεσε νέες αντιδράσεις, υποστηρίζοντας ότι όλοι οι νεκροί ήταν εγκληματίες: «Δεν πιστεύω ότι υπήρχε κάποιος που έκανε βόλτα σε περιοχή δάσους την ημέρα της επιχείρησης», είπε, υπερασπιζόμενος τη χρήση βίας.

Δεν εξήγησε, ωστόσο, γιατί ο αριθμός των θυμάτων ανέβηκε από 64 σε πάνω από 120, ούτε σχολίασε τις δεκάδες σορούς που οι κάτοικοι της Penha μετέφεραν στην πλατεία Σάο Λούκας κατά τη διάρκεια της νύχτας.

«Πρέπει να είμαστε υπεύθυνοι. Η καταμέτρηση αρχίζει μόνο όταν τα σώματα φτάσουν στο Ινστιτούτο Ιατροδικαστικών Ερευνών (IML). Δεν θα μπούμε σε πόλεμο αριθμών», ανέφερε ο κυβερνήτης.

Ο Κάστρο αναζωπύρωσε και τη σύγκρουση με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση, κατηγορώντας την για έλλειψη στήριξης στις επιχειρήσεις ασφάλειας του Ρίο.

«Ή συμμετέχετε στη μάχη κατά του εγκλήματος ή αποχωρήστε. Δεν θα μπούμε σε πολιτικά παιχνίδια», είπε, προσθέτοντας πως «ο αγώνας κατά του παράλληλου κράτους δεν μπορεί να κερδηθεί χωρίς χρηματοδότηση και συνεργασία».

Ο κυβερνήτης δήλωσε επίσης ότι άλλοι περιφερειακοί ηγέτες “συγχαίρουν” την επιχείρηση, την οποία χαρακτήρισε «σημείο καμπής» στην αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος στη Βραζιλία.

«Χθες μπορεί να σηματοδότησε την αρχή ενός μεγάλου εθνικού κινήματος. Αν δεν καταλάβουμε ότι η δημόσια ασφάλεια είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα της χώρας, σύντομα θα είναι αργά», τόνισε.

Η δήλωσή του προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που κάνουν λόγο για «κρατική σφαγή» και παραβίαση του Συντάγματος, καθώς οι έρευνες συνεχίζονται στις φαβέλες που θυμίζουν πλέον ζώνη πολέμου.

