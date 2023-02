Rihanna: Νέο κέρινο ομοίωμα στο Μαντάμ Τισό της Νέας Υόρκης

Τη δημιουργία ενός νέου κέρινου ομοιώματος της Rihanna ανακοίνωσε το Μουσείο της Μαντάμ Τισό στη Νέα Υόρκη.

Η σωσίας από κερί της δημοφιλούς τραγουδίστριας θα έχει την εμβληματική της εμφάνιση από το Met Gala του 2018, με στράπλες μίνι φόρεμα και κεντημένες πέτρες, μακρύ ασορτί παλτό με γιακά και φαρδιά μαργαριταρένια ζώνη στη μέση.

Μια ιδιαίτερη προσθήκη θα είναι τα φώτα LED που δίνουν λάμψη στην αίθουσα Glow Gala, στην οποία θα φιλοξενηθεί το κέρινο ομοίωμα.

Σύμφωνα με δελτίο Τύπου του Μουσείου, χρειάστηκαν έξι μήνες για να δημιουργηθεί η κέρινη φιγούρα της Rihanna.

Do you love it? 🥰 New Rihanna wax figure at Madame Tussauds New York - Glow Gala room.



The figure wears Ri’s 2018 Met Gala dress with the matching robe and mitre. One of her most iconic looks! ✨ pic.twitter.com/AuqlVFCgoI