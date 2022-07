Ριάνα: Η πρώτη δημόσια εμφάνιση μετά την γέννηση του παιδιού της

Η Ριάνα έκανε την πρώτη δημόσια εμφάνισή της μετά την γέννηση του μωρού της.

Η τραγουδίστρια εμφανίστηκε με τον A$AP Rocky σε ένα κουρείο στο Λονδίνο και χαμογελαστή έβγαλε φωτογραφίες.

Ενώ ο ράπερ κουρευόταν η Riri έκανε παρέα με τους ντόπιους που τα 'χασαν όταν την είδαν μπροστά τους.

Φαν της Ριάνα ανάρτησε σχετικό βίντεο γράφοντας λόγια ενθουσιασμού και αγάπης για την ανέλπιστη συνάντηση που είχε.

Τον Μάιο, η Ριάνα έγινε μαμά όταν έφερε στον κόσμο το πρώτο της παιδί, το οποίο όμως δεν ήταν μαζί της στην βόλτα της.

«Ελπίζω να μεγαλώσω ανοιχτόμυαλα παιδιά. Όχι ανθρώπους που κάνουν διακρίσεις. Και δεν προσπαθώ να περιγράψω έναν άγιο, αλλά ρεαλιστικά, θέλω απλώς ένα κουλ παιδί με καλούς γονείς» είχε πει ο A$AP σε παλιότερη συνέντευξή του.

Nothing much…. Just @rihanna vibing at Gopuff delivers Wireless 22 🥰 pic.twitter.com/JrE1hJGTsW