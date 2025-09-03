ΔΙΕΘΝΗ
Rheinmetall και λοιπές εταιρείες όπλων κυνηγούν ταλέντα προσφέροντας γιόγκα, υψηλούς μισθούς και... προφυλακτικά

Οι ευρωπαϊκές εταιρείες όπλων κάνουν τα πάντα για να προσελκύσουν νέους εργαζόμενους: από προφυλακτικά με λογότυπο και γιόγκα, μέχρι υψηλούς μισθούς και ανακατάρτιση πρώην εργαζομένων άλλων κλάδων, ενόψει της αύξησης δαπανών για την άμυνα μέχρι το 2030

Η γερμανική Rheinmetall AG βρήκε έναν αρκετά τολμηρό τρόπο να προσελκύσει νέους υποψήφιους εργαζόμενους: σε εκδηλώσεις πρόσληψης μοιράζει πακέτα προφυλακτικών με το όνομα της εταιρείας και το μήνυμα: «Η ασφάλεια μετράει. Πάντα και παντού.»

Η στρατιωτική βιομηχανία στην Ευρώπη αλλάζει τακτική για να προσελκύσει τη νέα γενιά εργαζομένων, χρησιμοποιώντας προκλητικά «τυράκια» όπως γιόγκα, υψηλές απολαβές και προγράμματα επανεκπαίδευσης, ακόμα και μετατρέποντας σε εργαζόμενους του τομέα άμυνας, πρώην μάγειρες ή τεχνικούς άλλων κλάδων.

Η ανάγκη για ταλέντο στην άμυνα αυξάνεται δραματικά

Με την αύξηση των δαπανών για την άμυνα στο 3% του ΑΕΠ, με στόχο το 5% για τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ, εκτιμάται ότι η Ευρώπη θα χρειαστεί 760.000 εξειδικευμένους εργαζόμενους μέχρι το 2030, ενώ το 2023 η απασχόληση στη βιομηχανία άμυνας ήταν περίπου 1 εκατομμύριο.

Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και η πίεση των ΗΠΑ για μεγαλύτερες δαπάνες έχουν επιταχύνει τον εξοπλιστικό αγώνα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμεύσει €800 δισεκατομμύρια για επανεξοπλισμό, με τη Γερμανία και τη Βρετανία να αναθεωρούν προτεραιότητες για την άμυνα.

Προκλήσεις και ανταγωνισμός

Η άμυνα ήταν παραδοσιακά «μη ελκυστικός κλάδος», λέει ο Christian Kaunert, καθηγητής διεθνούς ασφάλειας στο Dublin City University. Οι εταιρείες αντιμετωπίζουν έλλειψη επιστημόνων, μηχανικών, προγραμματιστών και τεχνικών, ενώ οι υψηλές απολαβές (€59.000 κατά μέσο όρο) δεν είναι πάντα αρκετές για να προσελκύσουν νέους εργαζόμενους.

Ορισμένες εταιρείες, όπως η Leonardo SpA, Hensoldt AG και Rheinmetall, προσφέρουν ανταγωνιστικό μισθό, προγράμματα γιόγκα, εκπαίδευση σε γλώσσες, ανακατάρτιση αυτοκινητοβιομηχανικών εργαζομένων και συμμετοχή σε μεγάλα έργα υψηλής τεχνολογίας, όπως κβαντικές τεχνολογίες και τεχνητή νοημοσύνη.

Η μάχη για ταλέντο στην Ευρώπη

Η ζήτηση για εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό αναμένεται να εκτοξευθεί. Σύμφωνα με τον Timo Lehne της SThree Plc, η μάχη για κορυφαία ταλέντα θα γίνει πολύ έντονη με την αύξηση των δαπανών στην άμυνα.

Πολλές εταιρείες, όπως η Babcock International και η BAE Systems, βλέπουν τους προγράμματα εκπαίδευσης και μαθητείας να υπερκαλύπτονται από ενδιαφερόμενους, ενώ εργαζόμενοι όπως ο Ollie Edwards ελκύονται από σταθερότητα, κλίμα συνεργασίας και συμμετοχή σε μεγάλης κλίμακας έργα.

Παρά τις προκλήσεις, η αύξηση των δαπανών για την άμυνα δημιουργεί ευκαιρίες για εκατοντάδες χιλιάδες νέους να συμμετάσχουν σε έναν κλάδο που αποκτά ξανά αίγλη και ζήτηση στην Ευρώπη.

Με πληροφορίες από Bloomberg

