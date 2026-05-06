Reuters: Ο πόλεμος στο Ιράν ενδέχεται να αποτέλεσε κίνητρο για την επίθεση στο Δείπνο των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου

Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ χαρακτήρισε τον αμερικανο-ισραηλινό πόλεμο με το Ιράν ως πιθανό κίνητρο για τον άνδρα που κατηγορείται ότι προσπάθησε να δολοφονήσει τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και υψηλόβαθμα στελέχη της κυβέρνησής του στο Δείπνο των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου τον περασμένο μήνα.

Η πληροφορία αναφέρεται σε έκθεση των μυστικών υπηρεσιών που αποστάληκε στις κρατικές και τοπικές αστυνομικές αρχές σε ολόκληρη τη χώρα καθώς και σε άλλες ομοσπονδιακές υπηρεσίες.

Η έκθεση, μια προκαταρκτική αξιολόγηση του Γραφείου Πληροφοριών και Ανάλυσης του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας με ημερομηνία 27 Απριλίου, εκτίμησε ότι ο ύποπτος Κόουλ Άλεν είχε «πολλαπλά κοινωνικά και πολιτικά παράπονα». Κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η σύγκρουση με το Ιράν «ενδέχεται να συνέβαλε στην απόφασή του να πραγματοποιήσει την επίθεση», αναφέροντας αναρτήσεις του Άλεν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που επικρίνουν τις ενέργειες των ΗΠΑ στον πόλεμο.

Η έκθεση που δίνει ως κίνητρο της επίθεσης τον πόλεμο στο Ιράν

Η έκθεση ρίχνει νέο φως στην προσπάθεια της αμερικανικής κυβέρνησης να εντοπίσει το κίνητρο πίσω από την αποτυχημένη απόπειρα επίθεσης κατά του δείπνου των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου στις 25 Απριλίου.

Τα συμπεράσματά της, αν και προκαταρκτικά, προσφέρουν τα πιο αδιάσειστα στοιχεία μέχρι σήμερα ότι η σύγκρουση με το Ιράν, η οποία έχει στοιχίσει τη ζωή χιλιάδων ανθρώπων στη Μέση Ανατολή και έχει κλονίσει την παγκόσμια οικονομία, ενδέχεται να αποτέλεσε το έναυσμα.

Η έκθεση, που φέρει την ένδειξη «Σημείωση Κρίσιμου Συμβάντος», αποκτήθηκε μέσω αιτήσεων πρόσβασης σε δημόσια αρχεία από τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό για τη διαφάνεια Property of the People και κοινοποιήθηκε στο Reuters.

Την Τρίτη, το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ πρόσθεσε την κατηγορία της επίθεσης κατά ομοσπονδιακού αξιωματούχου, κατηγορώντας τον Άλεν ότι πυροβόλησε έναν πράκτορα της Μυστικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ σε σημείο ελέγχου ασφαλείας, εκτός από την απόπειρα δολοφονίας, τη χρήση πυροβόλου όπλου κατά τη διάρκεια βίαιου εγκλήματος και την παράνομη μεταφορά πυροβόλου όπλου και πυρομαχικών πέρα από τα όρια της πολιτείας. Δεν έχει ακόμη δηλώσει την υπεράσπισή του.

Έρευνα στα social media

Οι αμερικανικές αρχές δεν έχουν μέχρι στιγμής αναφερθεί εκτενώς στα φερόμενα κίνητρα του Άλεν, επισημαίνοντας μόνο ένα ηλεκτρονικό μήνυμα που ο Άλεν έστειλε σε συγγενείς του τη νύχτα της επίθεσης. Το μήνυμα, το οποίο οι αρχές χαρακτήρισαν ως «μανιφέστο», εξέφραζε οργή κατά της κυβέρνησης και αναφερόταν στην επιθυμία του να στοχεύσει τον «προδότη» που εκφωνούσε ομιλία, χωρίς να αναφέρει ονομαστικά τον Τραμπ.

Στα δικαστικά έγγραφα, οι εισαγγελείς ισχυρίστηκαν ότι ο Άλεν «διαφωνούσε» πολιτικά με τον Τραμπ και «ήθελε να «αντιδράσει» ενάντια στις κυβερνητικές πολιτικές και αποφάσεις που θεωρούσε ηθικά απαράδεκτες».

Το FBI διεξάγει λεπτομερή έρευνα της δραστηριότητας του Άλεν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και του ψηφιακού του αποτυπώματος, στην προσπάθειά του να εντοπίσει το κίνητρο της επίθεσης, όπως δήλωσε στο Reuters ανώτερος αξιωματούχος των αρχών επιβολής του νόμου, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας.

«Το θέμα εξετάζεται προσεκτικά», δήλωσε ο αξιωματούχος στο Reuters.

Η εξέταση περιλαμβάνει ανασκόπηση αναρτήσεων σε λογαριασμό του μέσου κοινωνικής δικτύωσης Bluesky που συνδέεται με τον Άλεν, ο οποίος δημοσίευσε και μοιράστηκε μια σειρά από μηνύματα κατά του Τραμπ τις εβδομάδες που προηγήθηκαν της επίθεσης. Οι αναρτήσεις περιλαμβάνουν κριτική για τις ενέργειες των ΗΠΑ στο Ιράν, αλλά και επιθέσεις κατά της κυβέρνησης Τραμπ σχετικά με την επιβολή των μεταναστευτικών νόμων, τον Έλον Μασκ και τον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας.

Ο λογαριασμός μοιράστηκε μια ανάρτηση που ζητούσε την παραπομπή του Τραμπ σε δίκη για την απειλή του στις 7 Απριλίου να καταστρέψει τον ιρανικό πολιτισμό, η οποία έγινε λίγες ώρες πριν ο Τραμπ συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός. Επίσης, μοιράστηκε κριτική εναντίον δημοσιογράφων που σχεδίαζαν να παρευρεθούν στο Δείπνο των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου.

Το FBI εξέτασε επίσης μια ανάρτηση του 2024, στην οποία ένας λογαριασμός που συνδέεται με τον Άλεν, παραθέτοντας ένα εδάφιο από τη Βίβλο, φαίνεται να αποκαλεί τον Τραμπ «διάβολο» σε απάντηση σε ένα μήνυμα της κόρης του Τραμπ, Τίφανι.

Με πληροφορίες από Reuters

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Πυροβολισμοί στην Ουάσινγκτον: Βίντεο με τον δράστη που κατηγορείται για απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ