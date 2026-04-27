Πυροβολισμοί στην Ουάσινγκτον: Ποιος είναι ο «salad man» που έμεινε ατάραχος και έγινε viral

Την ώρα που επικρατούσε πανικός από τους πυροβολισμούς, ένας άνδρας συνέχισε να τρώει σαλάτα σαν να μη συνέβαινε τίποτα - Η απάντησή του

Η στιγμή κατά την οποία οι παρευρισκόμενοι στο δείπνο πέφτουν στο έδαφος, αλλά ο Μάικλ Γκλαντζ παραμένει στη θέση του / Φωτ.: Χ
Μέσα στο χάος που προκάλεσαν οι πυροβολισμοί έξω από την αίθουσα του δείπνου των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου το Σάββατο στην Ουάσινγκτον, ένα πρόσωπο τράβηξε την προσοχή των τηλεοπτικών καμερών και των social media για έναν διαφορετικό λόγο.

Την ώρα που παρευρισκόμενοι έσκυβαν κάτω από τραπέζια και αναζητούσαν κάλυψη, ο Μάικλ Γκλαντζ παρέμεινε καθισμένος, συνεχίζοντας να τρώει τη σαλάτα του.

Ο Γκλαντζ, ανώτερο στέλεχος και ισχυρός ατζέντης της Creative Artists Agency, βρισκόταν ως προσκεκλημένος στο ετήσιο δείπνο, μία από τις σημαντικότερες κοινωνικές και πολιτικές εκδηλώσεις της αμερικανικής πρωτεύουσας, όπου συγκεντρώνονται δημοσιογράφοι, πολιτικοί και πρόσωπα της δημόσιας ζωής.

Η εικόνα μεταδόθηκε ζωντανά από το CNN και γρήγορα έγινε viral. Χρήστες των κοινωνικών δικτύων του έδωσαν το παρατσούκλι «the salad man», σχολιάζοντας την απόλυτη ψυχραιμία του τη στιγμή της αναστάτωσης.

Σε δηλώσεις του την επόμενη ημέρα, ο ίδιος είπε πως δεν αισθάνθηκε φόβο όταν άκουσε τους πυροβολισμούς από τον εξωτερικό χώρο του ξενοδοχείου.

«Είμαι Νεοϋορκέζος», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Ζούμε με σειρήνες και δραστηριότητα γύρω μας συνεχώς. Δεν φοβήθηκα. Υπήρχαν εκατοντάδες πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας που έπεφταν πάνω από τραπέζια και καρέκλες, και ήθελα να δω τι συμβαίνει».

Ο Γκλαντζ έδωσε και πιο πρακτικές εξηγήσεις για την απόφασή του να μην ακολουθήσει τους υπόλοιπους καλεσμένους στο πάτωμα.

«Πρώτον, έχω πρόβλημα με τη μέση μου. Δεν μπορούσα να πέσω κάτω και αν το έκανα, θα χρειάζονταν άνθρωποι για να με σηκώσουν. Και δεύτερον, έχω εμμονή με την καθαριότητα. Δεν υπήρχε περίπτωση να ξαπλώσω με το καινούργιο μου σμόκιν στο βρόμικο πάτωμα του Hilton».

Με πληροφορίες από New York Times

